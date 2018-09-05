«Просвещенным» авторитаризм быть не может 1 Михаил Пожарский

5.09.2018, 19:47

Если вы готовы обменять свободу на «просвещенную технократию», не получите ни того, ни другого.

В России, особенно среди прокремлевской публики, есть множество сторонников концепции "просвещенной автократии", свято убежденных, будто авторитарная власть может быть патроном искусств, наук и благотворительных фондов. Будто люди в высоких кабинетах понимают, что просвещение лучше мракобесия. В общем, такая позиция "технократия лучше демократии".

Так вот получите, распишитесь: Минюст предложил ужесточить контроль за иностранными программами борьбы с ВИЧ. В стране эпидемия ВИЧ? Что же будем делать? Внедрять передовые программы снижения вреда, которые работают? Ни в коем случае - лучше добьем последние НКО, которые занимаются профилактикой. Нас спасет только молитва, подорожник и хардкор!

И ведь иначе просто не бывает. Потому что люди в высоких кабинетах стремятся вовсе не к разумному, доброму, вечному. Они, как подсказывает нам экономист Уильям Нисканен, стремятся к максимизации своего бюджета. Выбирая из всех возможных решений проблемы, бюрократ выберет самое дорогостоящее. Всякому бюрократу хочется иметь самое большое ведомство, не говоря уже об очевидных коррупционных плюшках.

Но чем мешают НКО? Представьте: большой чиновник Иван Иваныч "решает" некую социальную проблему, сливая на это миллиарды бюджетных средств. А рядом скачут какие-то волонтеры и решают ту же проблему за 100 рублей. Это же демпинг, подлость и предательство родины. Поэтому НКО и потребуют запретить, объявив агентами японской разведки. Даже нет никакого идейного конфликта - ничего личного, просто бизнес.

ВИЧ, наркомания, беспризорность - для вас это ужасы. А для верных солдат авторитарного государства - это бюджеты, ведомости, рабочие места, откаты и распилы. Именно в этом для них выражается "эффективность". Поэтому, если вы готовы обменять свободу на технократию, то не получите в итоге ни того, ни другого.

Михаил Пожарский, телеграм