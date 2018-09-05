Цены на нефть усилили снижение 5.09.2018, 19:54

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Рынок будет ждать данные о запасах в США.

Цены на нефть ускорили снижение вечером в среду, так как инвесторы опасаются давления на спрос на сырье из-за отрицательной динамики развивающихся рынков.

К 19:43 по Минску фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 1,57 процента до $77,25 за баррель.

Цена октябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) вечером держалась на уровне 501,9 юаня за баррель, передает Reuters.

Торговые войны и турбулентность на развивающихся рынках, грозящие ослаблением спроса на нефть, давят на котировки сырья, считают аналитики.

В фокусе внимания – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).