Как было совершено покушение на Скрипалей 2 5.09.2018, 20:07

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Сергей Скрипаль

Архивное фото

Подробная фотохроника британской полиции.

Покушение на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в городе Солсбери совершили два агента российской военной разведки (ГРУ), заявили власти Великобритании.

Их имена, как утверждается, Александр Петров и Руслан Боширов. При этом в полиции утверждают, что имена могут быть подставными.

Британский премьер Тереза Мэй выступила в парламенте, где заявила: правительство практически убеждено, что операция была одобрена «на высших уровнях российского государства».

Полиция заявляет, что Петрову и Боширову около 40 лет, они путешествовали по подложным документам. Утверждается, что 2 марта они прилетели рейсом «Аэрофлота» из Москвы в лондонский аэропорт Гэтвик и покинули страну 4 марта, в день отравления Скрипалей. Утверждается, что подозреваемые попали на камеры видеонаблюдения в Лондоне и Солсбери.

Отравление было совершено с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». По данным полиции, «Новичок» находился во флаконе из-под духов и был нанесен на дверь дома Скрипалей. Спустя три месяца, в июне, флакон с веществом нашел житель соседнего города Эймсбери Чарли Роули. Он сам пострадал, а его подруга Дон Стерджесс погибла.

«Радио Свобода» публикует фото британской полиции.

Подозреваемый британской полицией в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль по имени Александр Петров.

Подозреваемый британской полицией в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль по имени Руслан Боширов.

Человек, которого мы знаем под именем "Боширов", в лондонском аэропорту Гэтвик. Кадр с камеры слежения. Пятница, 2 марта, 16:22.

Человек, которого мы знаем под именем "Петров", в лондонском аэропорту Гэтвик. Кадр с камеры слежения, 2 марта, 16:22.

Подозреваемые на железнодорожной станции в Солсбери в ожидании поезда назад в Лондон. Кадр с камеры слежения. Суббота, 3 марта, 16:11.

Воскресенье, 4 марта, 11:48. Подозреваемые вновь в Солсбери, выходят с железнодорожной станции. Кадр с камеры слежения.

Подозреваемые на Уилтон-роуд в Солсбери 4 марта в 11:58 - в соответствии с данными полиции, непосредственно перед моментом, когда они применили яд. Кадр с камеры слежения.

Подозреваемые на улице Фишертон в центре Солсбери направляются к железнодорожной станции. Кадр с камеры слежения. 4 марта, 13:05.

Подозреваемые на улице Фишертон в центре Солсбери направляются к железнодорожной станции. Кадр с камеры слежения. 4 марта, 13:08.

Подозреваемые на железнодорожной станци Солсбери отправляются обратно в Лондон. Кадр с камеры слежения. 4 марта, 13:50.

Подозреваемые (Петров, а за его спиной Боширов) проходят паспортный контроль в лондонском аэропорту Хитроу. Воскресенье, 4 марта, 19:28.

Полиция перед лондонской гостиницей City Stay Hotel, где останавливались подозреваемые. 5 сентября 2018 года.

Флакон с лейблом Nina Ricci Premier Jour с модифицированной насадкой, содержавший значительное количество "Новичка", был найден в мусорном мешке на кухне Чарли Роули.