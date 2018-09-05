SEHA-лига: БГК разгромил македонский «Металург»
- 5.09.2018, 20:12
Брестчане победили клуб из Скопье со счетом 41:29.
В матче СЕХА-лиги БГК имени Мешкова оказался сильнее "Металурга" из Скопье (41:29), передает pressball.by.
БГК им. МЕШКОВА (Брест) – МЕТАЛУРГ (Скопье, Македония) 41:29 (17:15)
БГК им. Мешкова: Мацкевич, Корсак; Ященко (1), Шкуринский (7), Бочко (1), Юринок (1), Потеко (4), Ивич (1), Баранов (2), Разгор (2), Обранович (3), Дорофеев, Сельвесюк (3), Джукич (4/1), Джорджич (7), Куран (4/1).
Металург: Томовски, Даниловски; Ягуриновски (1), Яганьяц (6), Лазаревски (2), Димитриоски (4), Токич (4), Шилегов (4/3), Танкоски (2), Серафимов (2), Додич, Маджовски (2), Матиясич, Арсеновски (2)