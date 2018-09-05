Глава МИД Польши: Солидарная поддержка Украины является тестом на субъектность для Европы 5.09.2018, 20:21

Яцек Чапутович

ЕС должен поддержать вступление в НАТО Украины, Грузии, Молдовы, а также стран региона Западных Балкан.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом во время 28-го экономического форума в городе Крыница-Здруй (Польша) заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Позиция восточноевропейских стран однозначна – только благодаря НАТО с лидерством США возможно сохранение субъектности региона",- заявил он.

В связи с этим польский министр поддержал инициативы по созданию европейской системы безопасности, однако добавил – эта система не должна стать альтернативой НАТО.

"Да, мы поддерживаем все шаги, направленные на увеличение безопасности Европы. Однако подчеркиваем – эти инициативы должны иметь лишь вспомогательный характер к НАТО",- пояснил он.

Кроме того, Чапутович уверен, что НАТО должно сохранять открытые двери для новых членов, а также сохранить поддержку Украины.

"После российской агрессии и аннексии Крыма солидарность Европы в вопросе поддержки Украины является тестом на субъектность", - отметил он.

Оценивая вклад Польши в поддержку Украины, министр отметил, что украинско-польско-литовская бригада, базирующаяся в Люблине, в прошлом году вышла на уровень полной боевой готовности. "Это, среди прочего, наш вклад в поддержание безопасности в Украине", - уверен министр.