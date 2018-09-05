100 пассажиров заболели на борту самолета Дубай - Нью-Йорк 5.09.2018, 20:27

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Самолет экстренно посадили из-за ухудшения состояния пассажиров.

Около 100 пассажиров рейса Дубаи (ОАЭ) - Нью-Йорк (США) заболели во время перелета

Самолет отправили на карантин, после того как пилот сообщил о лихорадке с температурой 37,7 °С и кашель у пассажиров, сообщает gazeta.ua со ссылкой на Daily Mail.

Сейчас борт Emirates Flight 203 находится на карантине в международном аэропорту имени Дж. Ф. Кеннеди в Нью-Йорке. На самолете 500 пассажиров.