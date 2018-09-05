Лукашенко собрал со своего участка «Королеву Анну» 3 5.09.2018, 20:30

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Диктатор в «Дроздах» выкопал картошку.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко принял участие в уборке картофеля и бахчевых культур на своем приусадебном участке в среду, 5 сентября, сообщает государственное агентство БелТА.

«Лукашенко в среду, 5 сентября, по окончании рабочих мероприятий присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке. Всего на президентском участке выращивается картофель нескольких сортов - «Уладар», «Королева Анна» и «Сатина», - говорится в сообщении.

В этот день убрали все три сорта, и сразу же картофель отсортировали. С площади в 1,5 га убрали 60 т картофеля. Таким образом, урожайность составила 400 ц/га, - уточнили в пресс-службе.

Также Лукашенко принял участие в уборке арбузов, которые также растут на его подворье.