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Завтра в Беларуси будет до +27 градусов

  • 5.09.2018, 20:46
Фото с сайта aboutfilters.by

Ночью и утром местами будет слабый туман.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 6 сентября, информирует Белгидромет.

Ночью преимущественно по западу страны, а днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер будет юго-восточный, восточный, умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью будет от 11 до 17 выше нуля. Днем прогнозируют +21... +27 градусов.


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