Бегство российских денег в офшоры ускорилось в шесть раз 5.09.2018, 20:56

Российский бизнес и богатейшие граждане резко ускорили вывоз капитала в офшорные зоны.

По итогам первого квартала в наиболее популярные у россиян офшоры утекло 17,2 млрд долларов - в 6,3 раза больше, чем за предыдущие три месяца. Такие данные представил в среду ЦБ РФ в отчете о прямых инвестициях из России за рубеж, передает finanz.ru.

В пересчете на рубли выведенная сумма - 980,4 млрд рублей - эквивалента 4,3% российского ВВП за первый квартал, который Минфин оценил в 22,35 трлн рублей. Она равна половине нефтегазовых доходов бюджета (1,85 трлн рублей), в 1,4 раза превышает расходы казны на пенсии (690 млрд рублей).

Главным магнитом, притягивающим российские деньги, остается Кипр, куда по итогам квартала было выведено 9,6 млрд долларов.

По сравнению с октябрем-декабрем бегство капитала на полуостров ускорилось почти вдвое, а общая сумма инвестиций достигла нового исторического рекорда - 196,3 млрд долларов.

По текущему курсу это 13,3 триллиона рублей - 6 оборонных бюджетов России и почти 18 лет финансирования всей системы высшего образования в стране.

Второй по популярности юрисдикцией остались Британские Виргинские острова: туда ушло 1,9 млрд долларов за квартал (на четверть больше, чем кварталом ранее), а общая сумма инвестиций достигла рекорда с июля 2015 года - 45,6 млрд долларов.

До новых исторических максимумов выросли российские вложения в компании, зарегистрированные в Ирландии и Швейцарии (6,7 и 22,6 млрд долларов соответственно) - с января по апрель туда ушло суммарно около 1 млрд долларов.

Сумма, выведенная в Гибралтар, за квартал взлетела втрое - с 488 млн до 1,479 млрд долларов, оформив рекорд с 2012 года. Такой же 6-летний максимум обновили российские инвестиции на острове Джерси: 100 млн долларов оттока увеличили их общий объем до 1,1 млрд долларов.

Еще 668 млн долларов россияне вложили в компании, зарегистрированные на Каймановых островах, а общая сумма российских капиталов, спрятанных в государстве площадью меньше окружности МКАДа, взлетела в 1,5 раза, до 1,512 млрд долларов.

Практически остановился вывод средств в Люксембург (94 млн долларов) и на Бермуды, что, впрочем, было компенсировано новой волной оттока в Нидерланды (1,1 млрд долларов) и на Багамские острова (1,8 млрд долларов).

По данным Национального бюро экономических исследований (NBER) США, в целом по миру в офшорах сосредоточено 8% финансового богатства домохозяйств. Это 10% мирового ВВП, или 5,6 трлн долларов.

Богатейшие россияне, по оценке NBER, держат в офшорах активы на сумму, составляющую 60% российского ВВП. Это почти 60 триллионов рублей или около 1 триллиона долларов по текущему курсу.