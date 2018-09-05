Белорусские власти хотят усилить репрессии против «иностранных СМИ» и идентифицировать всех пользователей Интернета 12 5.09.2018, 21:01

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В Беларуси разработали положение об идентификации пользователей Интернета.

Выяснилось, что 4 сентября в Мининформации прошло заседание Общественно-консультационного (экспертного) совета по развитию предпринимательства (в него, в основном, входят чиновники и представители государственных СМИ). На нем были обсуждены проекты двух постановлений Совмина.

Первое — «О вопросах распространения на территории Республики Беларусь продукции иностранного средства массовой информации и внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» и «Об утверждении Положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса».

В состав Общественно-консультативного совета при Министерстве информации входят Александр Карлюкевич, Павел Легкий, Вадим Гигин, Владимир Рябоволов и другие чиновники министерства, представители Белтелерадиокомпании, редакции газеты «Советская Белоруссия» и другие, сообщает сайт БАЖ.

В сообщении пресс-службы Министерства информации отмечается, что указанные документы единогласно одобрили «с предложением внесения в них незначительных редакционно-технических правок.

Постановление разработано как продолжение поправок в закон «О СМИ», которые начнут действовать с 1 декабря 2018-го. Оно определит порядок того, как интернет-ресурсы будут идентифицировать комментаторов на форумах.

3 сентября главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина заявила об угрозе работе информационного ресурса из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей помочь сайту.

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