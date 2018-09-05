Польша намерена требовать от Германии репарации 5.09.2018, 21:12

1,229

Об этом заявил глава МИД Польши.

Глава польской дипломатии Яцек Чапутович подтвердил, что Польша намерена продолжить диалог с Германией на тему выплаты военных репараций, передает «Радио Польша».

В интервью немецкому изданию Der Spiegel министр иностранных дел Польши заявил, что 73 года спустя после Второй мировой войны, поляки помнят о своих страданиях и потерях.

«Это часть нашей тождественности. Мы в Польше считаем, что наши потери были гораздо больше, чем других стран. Но если сравнить, в каком размере военные репарации Германия выплатила западным странам, таким как Франция или Бельгия, и какие компенсации получила Польша, то здесь мы видим огромную разницу», - заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.

Он напомнил, что в январе главы внешнеполитических ведомств Польши и Германии договорились о том, что переговоры по этому вопросу будут вестись на уровне экспертов. Позиция Польши по вопросу репарации не изменилась, отметил министр Чарутович.

Институт национальной памяти Польши в 2009 году оценил, что потери страны во Второй мировой войне составили порядка 6 млн человек, в том числе около 3 млн еврейских граждан Польши.