Четыре белорусских спортсмена дисквалифицированы за допинг 1 5.09.2018, 21:24

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У спортсменов аннулированы результаты.

Дисциплинарной антидопинговой комиссией вынесено решение о дисквалификации сроком на четыре года в отношении тренера Вишняка Сергея (тяжелая атлетика), сроком на два года в отношении спортсменок Станкевич Анастасии (плавание) и Миренковой Александры (тяжелая атлетика), сроком на один год в отношении спортсменов Данильчика Артема (тяжелая атлетика) и Щепановой Алины (тяжелая атлетика), сообщает «Прессбол» со ссылкой на пресс-службу НАДА.

Вишняк Сергей Сергеевич дисквалифицирован согласно статье 2.8 Всемирного антидопингового кодекса за назначение спортсменам в соревновательный период запрещенной субстанции.

В допинг-пробах тяжелоатлетов Данильчика Артема, Щепановой Алины и Миренковой Александры была обнаружена запрещенная в спорте субстанция (диметилпентиламин). У спортсменов аннулированы результаты, достигнутые ими с 03.04.2018.

Мельдоний обнаружен в допинг-пробе Станкевич Анастасии. По решению комиссии аннулированы результаты, достигнутые спортсменкой с 16.01.2018 года.