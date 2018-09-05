Белорусы – самые активные потребители картофеля на постсоветском пространстве 3 5.09.2018, 21:44

В Беларуси употребляют 171 килограмм картофеля в год на душу населения.

Беларусь занимает первое место в СНГ по потреблению картофеля на душу населения, пишет «Интерфакс».

– В Беларуси употребляют 171 килограмм картофеля в год на душу населения. Для сравнения: в Украине – 140 килограммов, в России – 113 килограммов, – рассказала заместитель начальника отдела потребительского рынка МАРТ Татьяна Краснюк.

Она дополнила, что белорусы по употреблению картофеля превышают рациональную норму, установленную Минздравом страны, – 129,1 килограмма в год.

– По употреблению фруктовой и плодово-ягодной продукции мы, напротив, не дотягиваем до норм, - поделилась Татьяна Краснюк.

Их потребление – 90 килограммов на душу населения при норме 98 килограммов.