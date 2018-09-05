КХЛ: Минское «Динамо» упустило победу в матче с «Торпедо» 5.09.2018, 22:00

Минчане вели в счете 2:0, но проиграли 2:3.

Минское "Динамо", ведя в счете 2:0, уступило "Торпедо" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает pressball.by.

ТОРПЕДО — ДИНАМО Мн — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

ТОРПЕДО: Галимов; Орлов — Баранцев, Прашин — Галузин — Варнаков; Хольм — Боди, Саболич — Миле — Кейлоф; Волченков — Сергиенко, Жафяров — Макаренко — Шендфельд; Родионычев — Смолин, Ураков — Ильин — Веряев.

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Хохлов, С.Костицын (К) — Хауден (А) — А.Костицын (А); Осипов — Хенкель, Павлович — Беннетт — Пулккинен; Лисовец — Готовец, Китаров — Ковыршин — Парфеевец; Литвинов — Волков — Степанов; Евенко, Дроздов.

ШАЙБЫ: 0:1 — Пулккинен (8.18). 0:2 — Хенкель (А.Костицын, Хауден, 27.40). 1:2 — Кейлоф (Галузин, Боди, 36.40). 2:2 — Сергиенко (Макаренко, Шенфельд, 38.27). 3:2 — Баранцев (Паршин, 41.35 — бол.).