«Белнефтехим» хочет привязать внутренние цены на нефтепродукты к ценам на нефть 4 5.09.2018, 22:12

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Цены на нефтепродукты будут рассчитываться по формуле на основе цен на закупаемую нефть.

Концерн «Белнефтехим» разрабатывает механизм ценообразования на нефтепродукты для внутреннего рынка. Планируется, что цены на нефтепродукты будут рассчитываться по формуле на основе цен на закупаемую нефть, сообщает Интерфакс.

«Сейчас, когда цены на сырье для белорусских НПЗ выравниваются с мировой конъюнктурой, ведется работа, результатом которой должно стать формульное ценообразование на нефтепродукты в зависимости от цен на нефть. Эти меры позволят обеспечить эффективные условия для работы белорусских НПЗ в новых рыночных условиях», — сказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов в интервью ведомственному журналу «Вестник Белнефтехима».

Сизов пояснил, что от политики ценообразования зависит прибыльность белорусских НПЗ. «Еще десять лет назад доходность от поставок нефтепродуктов на экспорт позволяла компенсировать убыток НПЗ при отрицательной эффективности реализации автомобильного топлива на внутреннем рынке», — отметил замглавы концерна.

Он констатировал, что «пока эта работа не завершена… процесс идет, он непростой». По его словам, «мы понимаем интересы государства, стремление сохранить социальную цену на один из важных продуктов для отечественных потребителей — автомобильное топливо».

В то же время «со своей стороны мы ставим вопрос о том, что для поддержания нефтеперерабатывающей отрасли в работоспособном состоянии, для возможности проводить реконструкцию, развиваться, получать продукты, которые будут удовлетворять существующим и перспективным требованиям качества, должно быть четкое, прозрачное ценообразование внутри страны», — сказал замглавы концерна.

«Цены на нефтепродукты должны отражать реальную стоимость сырья, из которого они получены. Согласно законам экономики, любой завод должен получать обоснованную прибыль для того, чтобы поддерживать свое существование и направлять финансовые средства на дальнейшее развитие», — изложил позицию концерна Сизов.

Он также считает, что налоговый маневр в РФ «фактически приведет к необходимости работы (белорусских НПЗ — ИФ) в условиях мировой конъюнктуры цен на нефть и нефтепродукты».

Как сообщалось, по оценке экспертов, налоговые изменения в России приведут к повышению стоимости российской нефти, которая поставляется в Беларусь более чем на 4% до $ 416/тонна в 2019 при мировой цене Brent на уровне $ 73/барр.

Концерн «Белнефтехим», который наделен полномочиями по определению внутренних цен на нефтепродукты, с начала года повышал их стоимость 13 раз. Пока концерн использует стратегию «ползущего» роста цен, повышая их на 1 копейку. По информации концерна, за 7 месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду 2017 года цена нефти для белорусских НПЗ выросла на 35%, при этом цены на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем рынке, выросли на 14%. Белорусские НПЗ в этой ситуации заявляют об убыточности поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, что приводит к убыточности их деятельности в целом.