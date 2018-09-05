Джон Кайл занял место Джона Маккейна в Сенате США
- 5.09.2018, 22:16
Кайл будет представлять штат Аризона в Конгрессе до 2020 года.
Бывший сенатор Джон Кайл принес присягу и занял в Сенате США место покойного Джона Маккейна, который представлял в высшей палате Конгресса штат Аризона, передает «Голос Америки».
Короткая церемония приведения 76-летнего Кайла к должности состоялась днем 5 сентября. На ней присутствовал вице-президент США Майк Пенс, который также занимает пост Президента Сената.
Кайл придерживается более консервативных взглядов в сравнении с Джоном Маккейном, который иногда выступал против действий собственной Республиканской партии.
Предыдущее место работы Джона Кайла – международная юридическая компания Covington & Burling. Он уже был сенатором от Республиканской партии, но ушел из большой политики в 2013 году. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл охарактеризовал Кайла как «командного игрока» и «настоящего друга».
Губернатор Аризоны Даг Дьюси назначил Кайла новым сенатором во вторник, 4 сентября. Джон Кайл сообщил во время пресс-конференции, что не станет выдвигать свою кандидатуру на специальных выборах в Сенат, которые должны пройти в 2020 году.