Джон Кайл занял место Джона Маккейна в Сенате США 5.09.2018, 22:16

Джон Кайл

Кайл будет представлять штат Аризона в Конгрессе до 2020 года.

Бывший сенатор Джон Кайл принес присягу и занял в Сенате США место покойного Джона Маккейна, который представлял в высшей палате Конгресса штат Аризона, передает «Голос Америки».

Короткая церемония приведения 76-летнего Кайла к должности состоялась днем 5 сентября. На ней присутствовал вице-президент США Майк Пенс, который также занимает пост Президента Сената.

Кайл придерживается более консервативных взглядов в сравнении с Джоном Маккейном, который иногда выступал против действий собственной Республиканской партии.

Предыдущее место работы Джона Кайла – международная юридическая компания Covington & Burling. Он уже был сенатором от Республиканской партии, но ушел из большой политики в 2013 году. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл охарактеризовал Кайла как «командного игрока» и «настоящего друга».

Губернатор Аризоны Даг Дьюси назначил Кайла новым сенатором во вторник, 4 сентября. Джон Кайл сообщил во время пресс-конференции, что не станет выдвигать свою кандидатуру на специальных выборах в Сенат, которые должны пройти в 2020 году.