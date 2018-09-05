Внук белорусского партизана назвал в его честь свои биржевые фонды
- 5.09.2018, 22:20
Биржевые фонды запустил Мэтью Бельски.
На Нью-Йоркской фондовой бирже начали котироваться бумаги инвестиционных фондов Defiance Future Tech ETF и Defiance Quantum ETF.
Названия посвящены фильму Defiance («Вызов») о четырех братьях-евреях Бельских, которые организовали во время Великой Отечественной войны партизанский отряд в Налибокской пуще, пишет belmir.by со ссылкой на Bloomberg.
Картину в 2008 году снял «оскароносный» режиссер Эдвард Цвик, одну из главных ролей в ней сыграл Дэниел Крэйг.
А запустил данные биржевые фонды 34-летний Мэтью Бельски – внук Зася, одного из той самой легендарной «четверки» партизан, сумевшей спасти в лесах от нацистов 1 230 евреев.
Он основал и руководит компанией Defiance ETFs, LLC, которая занимается привлечением инвестиций в секторы рынка, связанные с новыми прорывными технологиями.
Так, Defiance Future Tech ETF, запущенный 1 августа этого года, держит в своем портфолио акции компаний, занимающихся разработками в сфере дополненной реальности.
А Defiance Quantum ETF, начавший работу 5 сентября, посвящен деятельности в области квантовых компьютеров и квантовых вычислений.
Мэтью, как он признается в своих интервью, вырос на историях деда о выживании в лесу и о противостоянии фашистам. В дальнейшем эти рассказы вдохновляли и мотивировали его по жизни.
Кроме того, название «Вызов» в принципе хорошо подходит его биржевым фондам, ведь инвестиции идут в революционные технологии, которые также являются своего рода вызовом.
Бельски родился и вырос в Нью-Йорке. Он имеет двойное гражданство – США и Израиля. Служил в армии, а до того, как открыть свой бизнес, занимался ценными бумагами в других компаниях.