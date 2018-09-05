Отравление в Солсбери: Британия не будет просить РФ об экстрадиции подозреваемых 1 5.09.2018, 22:30

Британия выдала европейский ордер на арест подозреваемых и вскоре выдаст «красную карточку» Интерпола.

Правительство Великобритании не будет обращаться к России с запросом об экстрадиции подозреваемых в отравлении в Солсбери.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте, сообщает Sky News.

Мэй заявила, что Британия выдала европейский ордер на арест подозреваемых и вскоре выдаст "красную карточку" Интерпола.

"Как мы знаем из дела Александра Литвиненко, любой формальный запрос к России будет бесполезным. Однако если эти лица когда-нибудь выедут за пределы России, мы будем принимать все возможные действия для их задержания, экстрадиции, чтобы они предстали перед правосудием в Великобритании", - сказала Мэй.

Ранее Мэй заявила, что россияне, которых британские следователи подозревают в исполнении отравления в Солсбери, являются офицерами ГРУ - военной разведки РФ.

Напомним, в Британии назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это - Александр Петров и Руслан Боширов. Полиция также показала по записям камер наблюдения их детальный маршрут 3 и 4 марта в Лондоне и Солсбери.