«Нефтяной» маневр России опустошит белорусский бюджет 1 5.09.2018, 22:59

Почему Москва лишает Беларусь нефтяной капельницы?

Многомиллиардные потери бюджета и проблемы с выплатой внешней задолженности – такие последствия для Беларуси может иметь налоговый маневр России, пишет «Белсат».

О решимости его завершить заявила недавно Министерство финансов России. Почему Москва лишает Беларусь нефтяной капельницы?

К 2025-му году Россия намерена закончить налоговый маневр. Цена нефти на внутреннем российском рынке повысится до мировой. Деньги в бюджет российское правительство будет собирать не тогда, когда топливо экспортируется за рубеж, а сразу – через налог на добывание полезных ископаемых. Завершение налогового маневра неизбежно.

Размер нефтяной субсидии России сокращается на протяжении последнего десятилетия. Беларусь по-прежнему получает дешевый газ, но этого недостаточно, чтобы оживить экономику, отмечают специалисты.