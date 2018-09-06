Что стало известно из данных загранпаспортов россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей 6 6.09.2018, 7:46

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Фото: AFP

В деле о химической атаке на территории Британии появились новые улики.

Подозреваемые в отравлении Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров часто летали в Европу, а их заграничные паспорта, по которым были куплены билеты в Лондон, отличались друг от друга только последней цифрой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на неназванные источники.

Так, они вылетели из московского Шереметьево в аэропорт Лондона «Гэтвик» 2 марта 2018 года рейсом SU2588. Авиабилеты на этот рейс были приобретены ими по заграничным паспортам серии «65», номера документов отличаются последней цифрой — «...1297» и «...1294».

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu — Daniel Sandford (@BBCDanielS) 5 сентября 2018 г.

У них также заранее были куплены обратные билеты, причем на два рейса подряд из Хитроу в Шереметьево – вечерний 4 марта и ночной 5-го. Как ранее утверждали британские власти, подозреваемые в отравлении покинули Великобританию 4 марта.

По данным «Фонтанки», по их заграничным паспортам часто летали в Европу: с сентября 2016 года по март 2018-го они посетили Амстердам, Женеву, Милан и Париж. При этом Александр Петров до отравления Скрипалей уже как минимум однажды бывал в Лондоне — с 28 февраля по 5 марта 2017 года.

Издание также раскрыло часть информации из их паспортов. Так, Александр Петров родился 31 июля 1979 года. Человек с таким же именем был в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов ФГУП НПО «Микроген».

Руслан Боширов родился 12 апреля 1978 года в Душанбе, был зарегистрирован в Москве в 25-этажном доме на улице Большая Набережная. По словам жильцов этого дома, в указанной квартире проживает пожилая женщина, мужчину же они там не видели.

Помимо этого, «Фонтанка» нашла странность в данных о Боширове. Так, в 2015 году на него завели два исполнительных производства за автомобильные штрафы, полученные с разницей в три дня – 20 и 23 июля. При этом номера производств идут не по порядку (первому присвоен 433048, второму – 432322), несмотря на то, что их оформляло одно подразделение – межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов № 1 Москвы.

5 сентября британские прокуроры обвинили двоих россиян, Александра Петрова и Руслана Боширова, в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Следователи сообщали, что они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин, заявила, что операцию в Солсбери одобрили не только руководители ГРУ, но и высокопоставленные фигуры в российском государстве.

Напомним, что 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.