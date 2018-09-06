Новая формула «Белнефтехима»: бензин может резко подорожать 9 6.09.2018, 7:54

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В Беларуси разрабатывается новая формула ценообразования на нефтепродукты в зависимости от цен на нефть.

Об этом сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов ведомственному изданию «Вестник Белнефтехима».

«Цены на нефтепродукты должны отражать реальную стоимость сырья, из которого они получены», - сказал Сизов.

Он отметил, что налоговый маневр в нефтяной отрасли, который РФ планирует завершить к 2024 г, фактически приведет к необходимости работы в условиях мировой конъюнктуры цен на нефть и нефтепродукты.

«Еще десять лет назад доходность от поставок нефтепродуктов на экспорт позволяла компенсировать убыток НПЗ при отрицательной эффективности реализации автомобильного топлива на внутреннем рынке. Сейчас, когда цены на сырье для белорусских НПЗ выравниваются с мировой конъюнктурой, ведется работа, результатом которой должно стать формульное ценообразование на нефтепродукты в зависимости от цен на нефть. Эти меры позволят обеспечить эффективные условия для работы белорусских НПЗ в новых рыночных условиях», - отметил Сизов.

По его словам, работа по формульному ценообразованию продолжается.

«Процесс идет, он непростой. Мы понимаем интересы государства, стремление сохранить социальную цену на один из важных продуктов для отечественных потребителей - автомобильное топливо. Со своей стороны, мы ставим вопрос о том, что для поддержания нефтеперерабатывающей отрасли в работоспособном состоянии, для возможности проводить реконструкцию, развиваться, получать продукты, которые будут удовлетворять существующим и перспективным требованиям качества, должно быть четкое, прозрачное ценообразование внутри страны», - рассказал Сизов.

Напомним, по оценке экспертов, налоговые изменения в России приведут к повышению стоимости российской нефти, которая поставляется в Беларусь. После завершения налогового маневра Беларусь будет покупать нефть у России по мировым ценам.