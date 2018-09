Белорусский сахар готовятся отдать китайцам? 8 6.09.2018, 8:14

2,081

С инициативой выступило Госкомимущество.

В Беларуси прорабатывается возможность вхождения китайских компаний в акционерный капитал предприятий сахарной отрасли. Об этом сообщил председатель Госкомимущества Беларуси Андрей Гаев на пресс-конференции 5 сентября, сообщает primepress.by.

По его словам, первый состоявшийся проект с участием китайского капитала - с институтом Белгоспроект – «дал определенный импульс». Стали поступать предложения из других госорганов, которые сейчас прорабатываются. «Возможно вхождение китайских инвесторов в ОАО, которые занимаются производством сахара», - сказал Гаев, не сообщив подробностей.

Белорусская сахарная отрасль представлена четырьмя заводами, акции всех предприятий отрасли принадлежат государству.

Гаев также рассказал, что завершается подготовка документов по вхождению в качестве резидента Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» ОАО «Промсвязь» - одного из ведущих коммуникационных предприятий Беларуси, в сотрудничестве с которым заинтересована китайская сторона. А также планируется реализация совместных проектов с участием китайских инвесторов в рамках проекта создания биотехнологической корпорации.

«В ближайшее время мы подготовим информационный меморандум о взаимодействии с министерствами и будем готовы более предметно по этому поводу говорить», - отметил Гаев.

В начале 2017 г белорусская сторона передала китайским партнерам пакет предложений по инвестированию в белорусские предприятия. Перечень включает 20 акционерных обществ, в том числе - ОАО «Горизонт», «Витязь», «Могилевхимволокно», МТЗ, «Гомсельмаш», ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» и другие, а также два республиканских унитарных предприятия и инвестпроект по строительству ГЭС на реке Западная Двина. Этот перечень содержит также предварительные условия вхождения китайских инвесторов в акционерный капитал белорусских предприятий. в том числе – проведение дополнительной эмиссии акций (в этом случае деньги сразу направляются в развитие предприятия, а не в бюджет), продажа госпакетов в размере 50% и более акций. В июле 2018 г сообщалось, что в пилотный перечень белорусских организаций для вхождения в их акционерный капитал китайских инвесторов предложено включить еще 5 промышленных предприятий.

В январе 2018 г Лукашенко подписал распоряжение о реорганизации в открытое акционерное общество РУП «Белгоспроект» - с участием китайской проектной организации Beijing Jianyi Investment and Development (Group) Co. Ltd. В мае 2018 г в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» прошла церемония открытия совместного китайско-белорусского проектного института.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» - особая экономическая зона на площади 112,5 тыс га со специальным правовым режимом в течение 50 лет (расположена на территории Смолевичского района, Минская область, выделена в отдельную территориальную единицу). Приоритетные направления, намечаемые к развитию в парке, - электроника, биомедицина, тонкая химия и машиностроение.