Трамп: Операция в Идлибе очень сильно разозлит США 6.09.2018, 8:22

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Президент США обсудил ситуацию в Сирии с эмиром Кувейта.

Соединенные Штаты будут "очень злы", если в сирийской провинции Идлиб произойдет кровопролитие.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме c эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером аль-Сабахом, передает Reuters (перевод – nv.ua).

По словам, Трампа сложившаяся ситуация в Идлибе "очень печальная".

Напомним, 5 сентября ВКС России нанесли авиаудары по сирийской провинции Идлиб.

4 сентября, Reuters со ссылкой на правозащитников сообщило о возобновлении авиаударов по позициям оппозиции в провинции Идлиб.

Россия приостановила авиаудары в Идлибе и вблизи границ провинции 15 августа, однако лояльные Асаду силы продолжали бомбардировки и артобстрелы повстанцев, готовясь к масштабному наступлению.

4 сентября президент США Трамп заявил, что Россия и Иран совершат "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на последний оплот вооруженной оппозиции - провинцию Идлиб.