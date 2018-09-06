Лукашенко запутался: шесть кандидатур на должность посла Беларуси в России 9 6.09.2018, 8:45

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Диктатор все еще не может выбрать.

Сайт UDF.BY называет чиновников, которых диктатор, наверняка, рассматривает для новой должности.

После встречи с Лукашенко 4 сентября министр иностранных дел Владимир Макей рассказал прессе о поиске кандидатур на пост посла Беларуси в России: «Какие-то кандидатуры он оценил положительно. Но вместе с тем поручил дополнительно подумать над другими вариантами».

Кто мог бы быть назначен на ответственную должность для переговоров с главным союзником, в отношениях с которым, тем не менее, накопилось много проблем?

Семашко

Фото: сайт Газпрома

68-летний Владимир Семашко, работая вице-премьером, как раз отвечал за сложные переговоры с российской стороной по нефти и газу. В Москве его вроде бы уважали и признавали сильные стороны переговорщика.

Для Беларуси в ближайшем будущем мало что изменится: вопросы по поставкам нефти и газа остаются ключевыми.

Может смущать возраст Семашко, но недавно Лукашенко дал понять, что его это не смущает:

«Там говорят, что Владимир Ильич Семашко старый, больной… Никакой он не старый и не больной. Голова у него на плечах приличная. И нам люди нужны. Может быть, в каком-то более узком сегменте. На линии прорыва. На конкретных участках».

Сидорский

Фото: БелТА

Минувшим летом Сергей Сидорский покинул Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), где работал министром по промышленности и агропромышленному комплексу с 2011 года. Озвучивались две версии его отставки: ротация кадров и слишком рьяное отстаивание белорусских интересов.

«Сергей Сергеевич постоянно отстаивал белорусские интересы. Хотя если разобраться, то ряд вопросов были не его уровня, этим должны были заниматься другие. Но постоянно звучала фамилия Сидорского», — говорил tut.by информированный собеседник.

С другой стороны бывшего премьер-министра Беларуси на протяжении многих лет сопровождают вбросы о том, что он пророссийский и в случае чего может заменить Лукашенко.

Матюшевский

Не самая очевидная кандидатура, но у бывшего вице-премьера Василия Матюшевского есть качество, которое позволяет занести его в список. Чиновника характеризуют как жесткого и последовательного, в диалоге со «старшим братом» это может пригодиться. Опять-таки Матюшевский отлично разбирается в экономических вопросах – болевой точке отношений между Беларусью и Россией.

Лукашенко называл его фамилию, когда говорил, что отправленные в отставку руководители правительства не должны остаться не у дел:

«Мы их должны использовать во благо нашего народа и государства».

Шапиро

В июне Семен Шапиро добровольно ушел с поста главы Федерации хоккея, которой руководил всего год. Было видно, что на новой должности у чиновника не получается. Но если однажды Лукашенко решил бросить его в спорт, то почему не может отправить в дипломаты?

Опыт у Шапиро колоссальный: он успел поработать министром сельского хозяйства, губернатором Гродненской и Минской областей. Кстати, в последнее время у белорусских властей большие проблемы с Россельхознадзором, а Шапиро в этом вопросе производства продуктов разбирается.

Шейман

Фото: БелТА

Ныне управляющим делами Лукашенко Виктор Шейман до этого курировал отношения с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. В теперешней должности Шейману также приходится работать в связке с дипломатами: например, недавно он налаживал отношения с властями Зимбабве.

Кобяков

Фото: РИА Новости

Андрея Кобякова руководитель Беларуси недавно уволил без позора. За его плечами опыт ведения переговоров с высшими руководителями России в качестве премьер-министра.

С одной стороны Кобяков никогда не заставлял усомниться в его преданности Лукашенко, с другой – россиянам должно импонировать, что он уроженец Москвы.

Наконец, мало уже кто вспомнит, но в 2011-2012 г.г. Кобяков работал послом Беларуси в России. А значит, прекрасно знает, чем ему предстоит заниматься.