«Сотрудница поликлиники выхватила у меня пакет и начала наносить удары по голове» 1 6.09.2018, 8:59

1,987

Жителю Речицы всего лишь нужно было получить заключение медкомиссии, чтобы устроиться на работу.

Один из июльских рабочих дней речицкой поликлиники закончился дракой с пациентом.

Жителю Речицы Денису Барсукову необходимо было получить заключение медицинской комиссии, чтобы устроиться на работу, которую, кстати, мужчина искал больше года, сообщает «Белсат».

«Проходил уже пять дней и не смог пройти, так как очереди большие, кабинеты закрыты. За день до конфликта со мной тоже произошла драка, вызывали милицию», – рассказывает Денис.

Конфликт начался с того, что мужчина пытался узнать у медиков, удастся ли сегодня у посетителей получить свои справки.

– Подождите, а сколько вы примете до 5 часов? – спросил Денис.

– Я вам сказала, 18 человек остается, – нервно ответила врач.

– Так а что нам делать? – не сдавался Денис.

– Ничего, – врач попыталась поставить точку в этом вопросе.

– Да мы уже неделю проходим, чего мы тут сидим. А где книга жалоб, вы мне скажете? – не выдержал Денис.

– Не надо вам книгу жалоб. Печатаем, печатаем ее, – присоединился к разговору другой медик.

Тогда Денис пошел жаловаться руководству поликлиники и продолжал снимать на телефон, но это не понравилось сотруднице поликлиники. Она начала бросаться на Дениса.

«Эта женщина выхватила у меня пакет и начала наносить удары по голове, лицу и туловищу. Здесь [в пакете] была минералка и документы. Документы разлетелись по кабинету, выбила телефон, начала топтать телефон в дополнение», – вспоминает Денис.

И Денис Барсуков, и врач Елена Тямчик подали заявления в милицию и зафиксировали телесные повреждения.

«Правая рука, где был пакет, когда она вырывала, наверное поцарапана. Ну, плюс я еще прикрывался. И разбита голова», – говорит Барсуков.

Сейчас Речицкий РОВД проводит проверку. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Наши корреспонденты захотели узнать у руководства медицинского учреждения, почему рядовой визит закончился дракой между пациентом и врачом.

«Он ее ударил, и хорошо ударил, он сломал ей нос. Это менее тяжкие… но это пусть правоохранители [выясняют], это не наше. Конфликт, еще раз говорю, переведен в правовое русло, пусть занимаются правоохранительные органы, как будет, как суд решит, так и будет», – говорит заместитель главного врача Речицкой Центральной районной больницы Владимир Журавковский.

Правозащитник Олег Волчек отмечает, что в конфликтных ситуациях нужно сохранять спокойствие и, если что-то не нравится, то лучше взять книгу жалоб и предложений и туда написать свои замечания. Согласно законодательству, ответ должен прийти не позднее чем через 15 дней. Также он напоминает, что видеозапись можно присоединять к материалам дела и это может быть очень хорошим доказательством.

Пока же не готова экспертиза травм врача да не закончилась проверка, неизвестно, уголовные или административные дела заведут по факту драки в речицкой поликлинике.