Отток капитала оставил Россию без валюты 6.09.2018, 9:04

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Признаки стресса возникли на финансовом рынке РФ.

Российская финансовая система столкнулась с острой нехваткой долларов, компенсировать которую пришлось Центробанку за счет своих резервов.

Признаки стресса возникли на рынке валютных свопов - инструментов, позволяющих занять доллары под залог рублей, сообщает finanz.ru.

Во вторник ставка валютного свопа "овернайт" резко упала, почти до нуля, сообщает в обзоре Сбербанк CIB. В результате стоимость долларовых займов на один день взлетела до 6,75% годовых.

Предложение валюты на рынке было полностью исчерпано, и банки переключились к займам у ЦБ. Регулятор влил в рынок 2,653 млрд долларов из ЗВР, что близко к дневному лимиту, установленному на уровне 3 млрд долларов.

Объем поддержки со стороны центробанка стал практически рекордным за все 4 года, что он регулярно проводит операции "своп": лишь однажды - в январе 2018-го - банки занимали больше (3 млрд долларов).

Причиной происхощяшего мог стать "отток валютной ликвидности из банковской системы", отмечают аналитики Сбербанк CIB.

Об этом же свидетельствует и тот факт, что дорожающая нефть не приводит к укреплению рубля даже после того, как Минфин прекратил скупку валюты на рынке, которая лишала экономику нефтедолларовых доходов от цен выше 40 за баррель, отмечает Райффайзенбанк.

С середины августа Brent подорожала на 9,8%, а курс доллара вырос еще на 2 рубля, установив в среду новый 2-недельный максимум на отметке 68,59 рубля.

Относительно нефти рубль не был так слаб никогда в истории - цена барреля в рублях поднялась выше 5300 рублей (против 5100 до приостановки интервенций Минфина). Это означает, что финансовая система продолжает терять валюту - отток капитала превышает приток по счету текущих операций, делает вывод Райффайзенбанк: "Если раньше валюта изымалась Минфином, то теперь его место занял частный сектор".

Деньги нужны корпорациям и банкам, чтобы пройти очередной пик погашений внешнего долга: в сентябре нужно выплатить 7,4 млрд долларов, а рефинансировать кредиты практически невозможно из-за риска ужесточения санкций.

Ставки по годовым валютным свопам выросли до 7,12%. Это "может быть следствием наращивания длинных спекулятивных позиций по доллару на ожиданиях его дальнейшего укрепления", предупреждает Райффайзенбанк.