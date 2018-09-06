Фотофакт: Как белорусы могут защитить Куропаты 6.09.2018, 9:19

У противостояния с диктатурой в Беларуси есть одна странная особенность.

Как только режим совершает очередной "косяк", и люди выходят на акции протеста, находятся непонятно откуда взявшиеся "активисты", которые предлагают договариваться с властями, собирают подписи под какими-то петициями и обращениями в прокуратуры, суды, исполкомы и т.д. Так было во время протестов в прошлом году. Так происходит и сейчас, после трех месяцев непрерывной вахты в Куропатах, пишет телеграм-канал "Баста".

Обращения в органы власти с жалобами на действия этой же самой власти легитимизирует режим и свидетельствует как минимум о том, что у тех, кто предлагает такой путь борьбы проблемы с памятью. Никогда режим не реагировал на подобные инициативы, если они не были подкреплены уличными акциями и желательно в центре Минска.

Особенно странно выглядит, когда подобные предложения выдвигаются во время вынужденного отсутствия лидеров протеста, как правило, находящихся за решеткой. Но это, наверное, совпадение.

Если кто забыл - напоминаем, как выглядит правильная защита Куропат: