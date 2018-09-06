Леонид Судаленко: Мы отменим повышение пенсионного возраста 6.09.2018, 9:15

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Карикатура: svaboda.org

Нарушены права всех белорусов.

В 2016 году белорусы в последний раз вышли на пенсию «по-старому»: мужчины - в 60 лет, а женщины - в 55. С 2017 года в течение шести лет в стране проводится повышение пенсионного возраста. Каждый последующий год увеличивает минимальный возраст для оформления трудовой пенсии на полгода. Кроме того, с 15 до 20 лет увеличивается минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии.

Многие белорусы уже попали в «пенсионную ловушку». Но не все готовы с этим смириться. Вывоз системе бросил простой рабочий из Гомеля Анатолий Поплавный, который через суд добивается своей законной пенсии по достижении 60 лет.

Как обстоят дела на «пенсионной войне» и реально ли победить систему и создать прецедент? На вопросы Charter97.org отвечает правовой инспектор труда независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонид Судаленко, который занимается первым в истории Беларуси делом «пенсионер против государства».

- Почему вы решили взяться за это дело?

- Идея эта родилась после повышения пенсионного возраста в 2017 году. Анатолий Поплавный – простой труженик на «Гомелькабеле», который в апреле этого года достиг 60-летия и задался вопросом: «А почему я потерял это право?».

С этим вопросом он пришел в профсоюз РЭП. После консультаций с этим человеком мы обнаружили один момент, который делает повышение пенсионного возраста незаконным. А именно: в Конституции Беларуси черным по белому прописан запрет на придание обратной силы любым нормативно-правовым актам, если они ухудшают правовое положение граждан. Подчеркиваю: любых нормативно-правовых актов – будь то закон, указ, декрет Лукашенко и так далее.

Пенсионный закон в данном случае ухудшил правовое положение Анатолия Поплавного. Человек достиг своих 60 лет, а ему сказали – пойдешь на пенсию через 1,5 года. И он задается вопросом – почему закону придали обратную силу и он теряет свою пенсию?

Вначале Анатолий обратился в районный отдел соцобеспечения с требованием назначить ему пенсию согласно «дореформенного» законодательства. Там ему, в нарушение Конституции, ответили, что «все правильно». Тогда Анатолий обратился в областной комитет по труду, который отправил его к непосредственному работодателю. Работодатель решил просто «умыть руки» и ответил в стиле «все хорошо, прекрасная маркиза».

И тогда мы решили начать это дело. Мы понимаем, что являемся первопроходцами и подобной практики в Беларуси еще не было. Но в этом и заключается важность нашего дела: мы прокладываем тропу среди болота для остальных, создаем прецедент, которым могут воспользоваться сотни тысяч белорусов.

- И на каком этапе сейчас находится это дело?

- Начиналось все, конечно же, с суда первой инстанции – по месту жительства Анатолия Поплавного. Там мы поставили вопрос о том, что человеку неправомерно отказано в назначении пенсии. Чиновники придали обратную силу закону, что противоречит Конституции. Поэтому необходимо отменить их решение и назначить пенсию по достижению возраста в 60 лет.

Суд первой инстанции вынес отказное решение – о неподведомственности ему этого споро. Перед нами возник вопрос: согласиться с определением и остановиться либо оспорить это определение путем подачи частной жалобы в коллегию областного суда. Что мы намерены в ближайшее время сделать.

- Как вы оцениваете шансы на победу?

- Мы не с Луны свалились и понимаем, в каких условиях осуществляется белорусское «правосудие». Я предполагал, что суд первой инстанции примет отказное решение.

Мы планируем дойти с «кейсом Поплавного» до Верховного суда и, возможно, будем обращаться в Конституционный суд, чтобы он высказал свое мнение. Все же в Конституции есть четкий запрет на придание обратной силы законам, которые ухудшают правовое положение граждан.

И пусть Конституционный суд ответит: что важнее – основной закон или те указы, которые издают власти задним числом.

Мы хотим создать прецедент, дойти в этом вопросе до логического конца, чтобы у судебной системы не было шансов отмолчаться.

- Но вы же сами сказали, как «работает» судебная система при диктатуре. Есть ли какая-то стратегия, чтобы отменить повышение пенсионного возраста?

- Такая стратегия есть. Давайте подумаем логически: нарушено конституционного право не только Анатолия Поплавного. Нарушены права всех белорусов, кто начал работать до 2017 года и заключили договор с Фондом социальной защиты.

Возьмем любого такого человека, да хотя бы даже и меня. В 50 лет мне оставалось 10 лет до пенсии согласно договору с ФСЗН, заключенному, когда я пошел работать в 15 лет. А сегодня власти нарушают этот договор. В 50 лет мне оставалось 10 дет до пенсии. В 51 год – до пенсии уже оказалось целых 11 лет! Я иду к пенсии – а она от меня убегает. И это – проблема огромного количества белорусов сегодня.

Люди понимают, что такого быть не должно, что их жестко обманули. Чем бы «кейс Поплавного» не закончился – эту работу мы делаем не зря. Я уверен, что рано или поздно к нам присоединятся другие пенсионеры, чтобы отменить фактическое повышение пенсионного возраста и добиться назначения заработанных ими выплат.

Если иски начнут подавать массово – вполне возможно, что власти занервничают и они пересмотрят так называемую «пенсионную реформу».

Давайте вспомним судьбу декрета о «тунеядцах». Когда люди начали массового протестовать – власти ничего не оставалось делать, кроме как пойти по пути отмены декрета №1.

И сейчас, если белорусы будут не только подавать иски в суд, но и массово протестовать на улицах, можно будет заставить власть пойти на «попятную» в и добиться отмены повышения пенсионного возраста.