New York Times сообщила о сопротивлении Трампу в его администрации 6.09.2018, 9:23

Президент США отреагировал на публикацию.

Многие высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа активно противодействуют президенту США. "Пусть это будет слабым утешением в нашу хаотичную эру, но американцы должны знать, что в комнате есть взрослые", - пишет автор статьи о внутренней жизни Белого дома, которую среду, 5 сентября, в виде исключения анонимно опубликовало издание The New York Times, передает dw.com.

Так, в администрации президента США добились введения нового пакета санкций в отношении России после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, несмотря на нежелание Трампа принять эти меры, сказано в авторской колонке.

По утверждению колумниста, личность которого скрыта в связи с угрозой потери рабочего места, он сам является частью сопротивления против Дональда Трампа. "Многие высокопоставленные чиновники в его собственной администрации неустанно работают над тем, чтобы сорвать некоторые пункты его повестки и не дать проявиться его худшим наклонностям", - подчеркивается в статье.

Цель этих действий, согласно автору материала, защищать демократические институты США до тех пор, пока Дональд Трамп не покинет пост президента. Участники антитрамповского сопротивления придерживаются республиканских идеалов и хотели бы, чтобы администрация была успешной, но "президент продолжает своими действиями приносить вред благосостоянию нашей республики". Корень проблемы - это аморальность президента, заключает автор.

Реакция Трампа

В ответ на статью NYT Трамп сначала опубликовал твит с одним лишь словом: "Госизмена?", а в следующем твите задал вопрос, "существует ли этот "высокопоставленный сотрудник администрации" в реальности". "Если этот трусливый аноним действительно существует, то во имя национальной безопасности газета должна немедленно его/ее выдать".

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 сентября 2018 г.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала опубликованный анонимно материал "жалким, безрассудным и эгоистичным", потребовав от редакции извинений.