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New York Times сообщила о сопротивлении Трампу в его администрации

  • 6.09.2018, 9:23

Президент США отреагировал на публикацию.

Многие высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа активно противодействуют президенту США. "Пусть это будет слабым утешением в нашу хаотичную эру, но американцы должны знать, что в комнате есть взрослые", - пишет автор статьи о внутренней жизни Белого дома, которую среду, 5 сентября, в виде исключения анонимно опубликовало издание The New York Times, передает dw.com.

Так, в администрации президента США добились введения нового пакета санкций в отношении России после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, несмотря на нежелание Трампа принять эти меры, сказано в авторской колонке.

По утверждению колумниста, личность которого скрыта в связи с угрозой потери рабочего места, он сам является частью сопротивления против Дональда Трампа. "Многие высокопоставленные чиновники в его собственной администрации неустанно работают над тем, чтобы сорвать некоторые пункты его повестки и не дать проявиться его худшим наклонностям", - подчеркивается в статье.

Цель этих действий, согласно автору материала, защищать демократические институты США до тех пор, пока Дональд Трамп не покинет пост президента. Участники антитрамповского сопротивления придерживаются республиканских идеалов и хотели бы, чтобы администрация была успешной, но "президент продолжает своими действиями приносить вред благосостоянию нашей республики". Корень проблемы - это аморальность президента, заключает автор.

Реакция Трампа

В ответ на статью NYT Трамп сначала опубликовал твит с одним лишь словом: "Госизмена?", а в следующем твите задал вопрос, "существует ли этот "высокопоставленный сотрудник администрации" в реальности". "Если этот трусливый аноним действительно существует, то во имя национальной безопасности газета должна немедленно его/ее выдать".

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала опубликованный анонимно материал "жалким, безрассудным и эгоистичным", потребовав от редакции извинений.


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