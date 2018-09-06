В Слонимском гарнизоне нашли повешенным солдата срочной службы 2 6.09.2018, 9:36

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Инцидент произошел в части 33933.

Министерство обороны Беларуси 6 сентября подтвердило, что днем ранее в одной из частей Слонимского гарнизона совершил самоубийство рядовой А.В. Орлов, сообщает «Радыё Свабода».

А. В. Орлову было 20 лет, ему оставалось служить чуть больше полугода. По факту самоубийства Следственный комитет возбудил проверку, в военной части работает комиссия Минобороны.

Предварительно Минобороны утверждает, что «причина суицида обусловлена личными обстоятельствами и не связанная с прохождением военной службы».

Сайт hronika.by 5 сентября сообщил о самоубийстве военнослужащего в части 33933 (Отдельная гвардейская механизированная бригада – ред.) в Слониме со ссылкой на очевидцев. Утверждалось, что юноша закрылся и повесился в помещении, где хранились инструменты. Причины не назывались.

В 2013 году в этой части такой было подобное происшествие: повесился 20-летний солдат. Версией Следственного комитета был суицид из-за ссоры солдата с его девушкой, да и сама девушка говорила, что в это не верит, и родители солдата заявляли, что не верят в эту версию. В конце 2017 года журналисты «Газеты Слонимской» давали объяснения милиции и пережили проверку «наблюдательной комиссии» из-за публикации о возможной дедовщине в части.

ЧП произошло на фоне «дела Коржича», в ходе которой раскрылись многочисленные факты дедовщины в разных военных частях Беларуси. При том, что Следственный комитет сообщал, что тело солдата нашли «в петле со связанными ногами и надетой на голову майкой», следствие позже постановило, что это был суицид. Сослуживцы в это не поверили.