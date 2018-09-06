Шведские депутаты призвали Еврокомиссию заблокировать «Северный поток-2» 6.09.2018, 9:39

Большинство шведских парламентариев выступает против строительства газопровода.

Об этом сообщает радиостанция Sveriges Radio.

Шведские политики считают, что ЕС должен вмешаться в проект газопровода, часть которого должна пройти через территориальные воды Швеции. В частности, бывший министр обороны, уполномоченный Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрем отметила, что этот газопровод негативно повлияет на экологию и безопасность.

"Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект", - сказала парламентарий.

Евродепутат от шведской Христианско-демократической партии Ларс Адактуссон говорит, что Россия не придерживается международного права, строя "Северный поток-2".

"Мы видели, что произошло в Грузии, видели, что произошло в Украине и в Крыму. Поэтому важно найти другие способы обеспечения энергией", - отметил депутат Европарламента.

В свою очередь, председатель Совета по делам ЕС в Риксдаге Юнас Эрикссон, который представляет Партию зеленых, напомнил, что ранее Стокгольм уже сталкивался с трудностями в применении международного права против строительства "Северного потока-2". Поэтому он считает правильным решение Еврокомиссии изменить законодательство, что впоследствии поможет заблокировать этот проект.

Согласно плану трубопровод будет завершен к началу 2020 года. Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, США - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Киев считает, что Россия обязательно прекратит транзит газа территорией Украины в Европу в случае постройки газопровода.