Жительница Британии пошутила о лотерее – и выиграла крупную сумму

Жительница Британии пошутила о лотерее – и выиграла крупную сумму1
- 6.09.2018, 9:54
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Шутка сбылась через три недели.
Жительница Великобритании решила пошутить над своим мужем, и сообщила, что якобы выиграла в лотерею. А через три недели действительно стала обладательницей огромной суммы денег.
Еще в августе 28-летняя Шарлотт Перт из города Уиттлси, графство Кембриджшир рассказала своему мужу, что якобы выиграла в лотерею 250 тысяч фунтов стерлингов. На самом деле это была шутка, пишет The Guardian (перевод – belsat.eu).
Но вдруг через три недели женщине действительно повезло и она выиграла миллион фунтов. Вот только на этот раз муж категорически отказывался поверить словам супруги.
Мы часто шутим друг над другом, — рассказал для издания муж Шарлотт. Когда она мне говорила об очередной удаче в лотереи, просто не поверил и отложил трубку.
Но скриншот о выигрыше, который он получил позже, убедил мужчину, что это правда.
Семья планирует за полученные от выигрыша деньги приобрести большой дом с отдельными комнатами для детей.