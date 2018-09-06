Жительница Британии пошутила о лотерее – и выиграла крупную сумму 1 6.09.2018, 9:54

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Шутка сбылась через три недели.

Жительница Великобритании решила пошутить над своим мужем, и сообщила, что якобы выиграла в лотерею. А через три недели действительно стала обладательницей огромной суммы денег.

Еще в августе 28-летняя Шарлотт Перт из города Уиттлси, графство Кембриджшир рассказала своему мужу, что якобы выиграла в лотерею 250 тысяч фунтов стерлингов. На самом деле это была шутка, пишет The Guardian (перевод – belsat.eu).

Но вдруг через три недели женщине действительно повезло и она выиграла миллион фунтов. Вот только на этот раз муж категорически отказывался поверить словам супруги.

Мы часто шутим друг над другом, — рассказал для издания муж Шарлотт. Когда она мне говорила об очередной удаче в лотереи, просто не поверил и отложил трубку.

Но скриншот о выигрыше, который он получил позже, убедил мужчину, что это правда.

Семья планирует за полученные от выигрыша деньги приобрести большой дом с отдельными комнатами для детей.