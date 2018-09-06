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Иностранцы в Польше зарабатывают наравне с поляками

  • 6.09.2018, 9:57
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Иногда их зарплаты даже превышают польские.

Приблизительно 3 из 4 трудовых иммигрантов из Украины зарабатывают более 2,5 тыс. злотых в месяц (около 580 евро). Об этом свидетельствует последнее исследование компании Personnel Service «Барометр трудовой иммиграции. Втрое полугодие 2019», сообщает «Радио Польша».

В отчете говорится, что на польском рынке труда украинские работники зарабатывают так же, а иногда даже больше, чем поляки на аналогичных должностях. При этом 15% опрошенных утверждают, что получают больше 3,5 тыс. злотых в месяц (около 814 евро).

Одновременно почти 9 из 10 украинских трудовых иммигрантов ежемесячно тратят на жизнь в Польше меньше 1 тыс. злотых (около 232 евро). Сравнительно небольшой уровень расходов объясняется преимуществами, которые предлагают польские работодатели, в частности, бесплатное проживание, питание и Интернет.


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