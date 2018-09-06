Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой 9 Николай Статкевич

6.09.2018, 9:59

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Николай Статкевич

Несколько замечаний в адрес диктатора.

"Пересидент" заявил, что экономика заставляет его дрожать. Завибрировал он не из сочувствия к беднеющим людям, а из-за нехватки средств на содержание "правоохранителей". Которых у нас аж в пять раз больше, чем военных. Что лучше любых слов показывает - банда у власти считает своим главным врагом собственный народ, а не внешних агрессоров.

Понятно, что "бандохранителями" становятся только из-за денег. И когда у атамана банды закончится "золотой запас", никто больше не станет защищать его от народной благодарности. Которая делается все сильнее и сильнее. Вот он и вибрирует с нарастающей амплитудой.

Не сторонник суда Линча. Поэтому готов рассказать, как остановить деградацию экономики и, соответственно, неизбежную выдачу народной благодарности вибрирующему получателю. Для этого надо убрать основной тормоз, который душит колоссальный творческий, интеллектуальный, трудовой потенциал нации, обрекает нашу экономику на растущее отставание от мировой, а беларусов - на бедность или вынужденную эмиграцию.

Этот тормоз - незаконная, неограниченная и бессрочная власть одной персоны. Все остальное - архаичная "колхозная" модель экономики, отсутствие правовых гарантий бизнесу, прозрачного законодательства и независимого суда, всевластие "вертикали" и "силовиков" - лишь следствие маниакального стремления этой персоны любой ценой сохранить власть над страной. А для этого держать под своим контролем все - людей, собственность, финансы, парламент, суды, выборы. Невзирая на пагубность такой мании для всей страны, ее экономики и человеческих судеб.

Поэтому мой совет вибрирующему в ожидании неизбежной развязки - освободи и реабилитируй политзаключенных, верни с зарубежных счетов украденные миллиарды, проведи честные выборы президента и парламента без своего участия.

Тогда, возможно, тремор прекратится.

Николай Статкевич, «Фейсбук»