The Bell: Санкции против России за «Новичек» последуют из США 5 6.09.2018, 10:09

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Америка должна будет наложить на Россию новые «сокрушительные санкции».

Публикацию фотографий подозреваемых в отравлении Скрипалей в британском Солсбери комментирует "Коммерсант". Великобритания предложила России помочь найти двоих мужчин, подозреваемых в попытке отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, пишет газета.

В среду власти Великобритании назвали исполнителями преступления россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, а заказчиками - российскую военную разведку, чьи действия были санкционированы Москвой. Экстрадиции Лондон добиваться не планирует, считая, что это бесполезно. МИД России заявил, что Москва к отравлению не причастна и об указанных мужчинах ничего не знает, передает ВВС.

Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что будет добиваться расширения санкций против России.

Источники во внешнеполитической службе Евросоюза сообщили, что пока к ним из Лондона никаких запросов о поддержке дополнительных санкций против Москвы не поступало. "На уровне ЕС это вряд ли возможно. В прошлый раз (в апреле этого года, когда страны ЕС массово выслали российских дипломатов в знак поддержки позиции Лондона) это сделать не удалось из-за позиции Греции, Австрии и некоторых других стран, и реакция шла на индивидуальном уровне, - сообщил газете источник. - С тех пор ситуация не изменилась". Источник, впрочем, уточнил, что не исключает запросов по этому поводу из Лондона в структуры ЕС в ближайшее время.

27 августа США ввели против России ряд технических санкций, связанных с делом Скрипалей, напоминает издание. Они в основном касаются ограничений на экспорт в Россию товаров оборонного назначения. В ноябре ожидается введение второго пакета санкций, уже более серьезных: фактический запрет на торговлю между двумя странами, запрет для американских банков выдавать кредиты правительству России, запрет на полеты "Аэрофлота" в США и многое другое.

Чтобы избежать этого, Москве предложено предоставить США "гарантии, что она больше не будет производить и использовать химическое оружие". Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что "эти условия заведомо и преднамеренно сформулированы так, чтобы их нельзя было выполнить".

ЕС вводить новые ограничения в ноябре не обязательно, но в конгрессе США уже потребовали, чтобы Брюссель сделал это, так как преступление произошло на европейской земле.

Сетевое издание The Bell также связывает расследование с будущими санкциями именно со стороны США: "22 ноября Дональд Трамп должен будет наложить на Россию новые санкции за нарушение закона о нераспространении химического оружия. Выбор конкретных санкций остается за президентом, но чем больше новых подробностей раскроет британское следствие, тем меньше у Трампа будет возможности ограничиться незначительными санкциями", - комментирует издание.