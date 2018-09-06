Лукашенко наградил медалью руководителя следственной группы по «делу БелТА» 18 6.09.2018, 10:16

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Следователей наградили за «отличие в охране порядка».

Лукашенко наградил медалями двух следователей, которые ведут громкое "дело БелТА". Соответствующий указ он подписал 5 сентября. Согласно ему, медаль "За отличие в охране общественного порядка" получили следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Александр Семеник и старший следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Игорь Макушенко.

Как отмечает tut.by, Александр Семеник возглавляет следственную группу по громкому "делу БелТА", а Игорь Макушенко принимал участие в допросах подозреваемых по этому же делу.

Напомним, что 7 и 8 августа в офисах tut.by, БелаПАН прошли обыски. СК расследует уголовное дело (ст. 349) о «незаконном доступе» к платному контенту государственного агентства БелТА.

7 августа были задержаны 10 журналистов и редакторов tut.by и БелаПАН. Половину из них отпустили вечером.

8 августа СК задержал 3 журналистов портала realt.by и главного редактора этого издания, а также редактора сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова и корреспондента «Deutsche Welle» Павлюка Быковского.

9 августа Следственный комитет задержал главного редактора БелаПАН Ирину Левшину. В тот же день на свободу вышли редакторы tut.by и обозреватель БелаПАН.

10 августа на свободу вышли оставшиеся журналисты.