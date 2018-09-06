Как выжить белорусам без российской нефтяной ренты 4 6.09.2018, 10:25

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С таким дефицитом прогресса в экономике ждать не придется.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в 2019 году может вырасти до 2 миллиардов долларов с ожидаемых 1,5 миллиарда в 2018 году в связи с сокращением нефтяных доходов Минска из-за налогового маневра в России, считают аналитики Sberbank CIB.

Как Беларусь собирается компенсировать эти потери - в материале «Завтра твоей страны».

Иосуб: Это вопрос общих отношений с Россией, которые сейчас в тупике

По мнению старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, четкого ответа на этот вопрос нет.

— Есть определенные планы, связанные с возможными размещениями еврооблигаций, в том числе и планы размещения облигаций на китайском рынке, для чего буквально на днях Беларуси был присвоен китайский рейтинг. Но пока не известны ни суммы, ни сроки, — отмечает эксперт.

Традиционно, продолжает он, надежды связывались с двумя траншами кредита ЕАБР, также просили у России кредит в миллиард долларов. Но в связи с последними обострениями отношений с Россией эти вопросы пока подвисают. Экономист полагает, что теоретически возможно возобновление сотрудничества с МВФ для получения нового кредита.

— Для этого нужно согласиться с условиями МВФ и хоть завтра брать у них деньги. Среди этих условий – глубокие структурные реформы в экономике, в том числе вопросы приватизации, управления госсобственности, увеличения темпов роста тарифов на ЖКХ. То есть то, чего очень не хочется делать главе государства и что он ставил в упрек ушедшему в отставку правительству, — подчеркивает Вадим Иосуб.

Белорусское руководство заявляло о том, что возможны компенсации со стороны России за ее налоговый маневр. Насколько это реально?

— Это вопрос общих отношений с Россией, которые сейчас очевидно находятся в тупике, теоретически это будет рассматриваться в связке условий поставки нефти, газа, нефтепродуктов, предоставления межгосударственного кредита. Сложно представить, что по другим направлениям с Россией будет все плохо, а по одному вопросу — компенсации ущерба — хорошо. Это сложный комплексный вопрос текущих отношений с Россией, — уверен Вадим Иосуб.

Желиба: Тут правительству и карты в руки

Доктор экономических наук Борис Желиба напоминает, что в Беларуси были годы, когда дефицит счета был значительно больше. Например, в 2010 году Лукашенко заявлял, что в следующем году Беларусь ничего не будет заимствовать за рубежом, обойдется своими силами. А уже в 2011 году из-за отсутствия золотовалютных резервов белорусский рубль девальвировался в 3 раза, инфляция выросла в 2 раза, дефицит платежного баланса составлял 7 миллиардов долларов.

— Россия и сейчас нам поможет, но не в такой степени, как раньше. Нефтяная рента будет меньше, российские возможности уже не те, и сейчас дефицит в 2 миллиарда будет для нас достаточно тяжелым. С таким дефицитом прогресса в экономике ждать не придется, — считает профессор.

Эксперт не исключает, что новое правительство Беларуси для минимизации последствий российского налогового маневра будет действовать по разным направлениям.

— Во-первых, надо стараться увеличить собственную валютную выручку, держать платежный баланс постоянно положительным, что у нас сейчас получается. Тут важен и внешний фактор – цены на нефть и нефтепродукты, на калий-хлор, покупные цены на нефтесырье и газ в России. Во-вторых, надо интенсифицировать поиски зарубежных инвестиций, для чего не на бумаге, а реально создать хороший инвестиционный климат в стране, и тут свое слово должно сказать новое правительство, — убежден Борис Желиба.

— Минфин грозится в этом году в связи с удачными ценами на основные экспортные товары погасить 50 процентов текущих платежей из собственных источников, тогда как традиционно за счет собственных средств гасили четверть. И в этом направлении правительству надо поработать, чтобы хотя бы приостановить рост внешнего государственного долга, поскольку это влияет на дефицит платежного баланса. Так что правительству и карты в руки, — подытоживает Борис Желиба.