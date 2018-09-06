В столице Боснии произошли столкновения митингующих с полицией
- 6.09.2018, 10:39
На акцию протеста вышли ветераны войны.
Протест ветеранов войны в Сараево превратился в столкновения с силами специальной полиции на улицах города.
Об этом пишет Radio Slobodna Evropa.
Спецназовцы применили слезоточивый газ, чтобы усмирить протестующих, собравшихся у здания парламента и блокировали центральные улицы Сараева.
Причиной для очередного протеста бывших бойцов хорватских и боснийских военных подразделений стала неспособность власти Федерации Боснии и Герцеговины принять законопроект о правах ветеранов и членов их семей.
Ранее две палаты парламента БиГ приняли этот закон, но в разных редакциях, и финальной версии документа до сих пор нет.
Экс-бойцы требуют назначить заседание, на котором будет принят единый законопроект о правах демобилизованных военных и членов их семей.