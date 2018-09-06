Когда все изменится к лучшему Михаил Пастухов, «Белгазета»

6.09.2018, 10:59

Михаил Пастухов

Тогда мы поменяем состав и судов, и всех правоохранительных органов.

Из общения с лидером инициативной группы Ларисой Жигарь мне стало известно, что до обращения к главе государства было направлено коллективное письмо в Департамент исполнения наказаний (ДИН) МВД, «палату представителей», администрацию Лукашенко и Генпрокуратуру.

В письме матери осужденных по ст.328 УК жаловались, что в отношении их детей, по сути, не применяются ст.90, 91 УК о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием и условно-досрочное освобождение. В качестве примера матери ссылались на порядки в ИК-22 (Ивацевичи). По данным родственников осужденных, за I полугодие 2018 г. там никто из осужденных по ст.328 не был рекомендован на замену неотбытой части наказания и УДО. Всем было отказано. В этой связи матери просили инстанции разобраться с нетипичной ситуацией, которая сложилась в ИК-22. В установленные сроки из «инстанций» пришли ответы. Так, из ДИН отписали, что решения по замене необытой части наказаний и УДО «отнесены к компетенции администрации исправительных учреждений, в которых осужденные отбывают наказание». Иными словами, ДИН «умыл руки», посоветовав матерям при необходимости записываться на прием по личным вопросам к начальнику Департамента и его замам «в соответствии с утвержденным графиком».

Что до других адресатов, то комиссия ПП по национальной безопасности перенаправила обращение матерей в ДИН. Так же поступили и в Генпрокуратуре. В администрации Лукашенко сослались на то, что «поднимаемые Вами вопросы могут быть разрешены только с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства». Родственники осужденных, не получив позитивной реакции из инстанций, вновь решили обратиться к главе государства как гаранту Конституции и прав граждан. Они опять просят о встрече, хотят высказать свою боль и получить защиту.

Напомню, что в апреле 2018г. две группы матерей из движения «328» (в Пуховичском районе и в Калинковичах) провели двухнедельные голодовки в знак протеста против жесткой политики в отношении их детей, осужденных по ст.328 УК. Тогда Лукашенко не нашел возможности (или не пожелал) встретиться с отчаявшимися матерями. Единственным результатом голодовки стало то, что руководитель администрации Лукашенко Наталья Качанова пообещала ускорить принятие поправок в ст.328 УК с целью снижения сроков наказания. На самом деле оказалось, что планируется лишь снижение низшего порога санкций по ч.2 и 3 ст.328 УК. Такая мера может никак не отразиться на судьбе лиц, отбывающих наказание.

Весьма вероятно, что и новый крик о помощи матерей останется неуслышанным в высоких коридорах власти, Хотя, на мой взгляд, к нему надо прислушаться в силу следующих причин.

Во-первых, за последние несколько лет число сидельцев по ст.328 УК резко увеличилось. Точные данные ДИН не афиширует, однако родственники осужденных говорят о более чем 16 тыс. осужденных-«наркоманов». Это - почти половина всего тюремного населения Беларуси. И самое печальное, что это преимущественно молодые люди в расцвете сил. Им бы создавать семьи, улучшать демографическую ситуацию в стране, работать над повышением валового внутреннего продукта. Вместо этого они тратят свои силы в зоне, озлобляясь и разочаровываясь в нашей действительности.

Во-вторых, многие сидят на основе сфабрикованных органами милиции и следствия обвинений, на которые суд посмотрел сквозь пальцы. Немало случаев, когда обвинение по самой ходовой ч.3 ст.328 УК, притянуто за уши, с одной лишь целью - увеличить срок и улучшить статотчетность.

В-третьих, всех родственников осужденных, да и бывалых юристов, ужасают сроки, которые дают по наркотическим статьям. В самом деле: зачем? И кому это выгодно?

Судя по длинному списку фамилий под письмом к Лукашенко, недовольных родственников осужденных по ст.328 УК становится все больше. И властям следовало бы принять меры по улучшению ситуации в указанной сфере. Тем более что эти меры можно легко осуществить.

Прежде всего, надо устранить факты дискриминации в отношении осужденных-«наркоманов». На них в полной мере должны распространяться положения о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием и о условно-досрочном освобождении. Их не должны мурыжить на тяжелых и низкооплачиваемых работах, придираться к мелочам при объявлении дисциплинарных взысканий. Далее, следует начать пересмотр уголовных дел, которые вызывают сомнения с точки зрения законности и обоснованности обвинения и приговора. Это позволит освободить из колонии тех, кто сидит ни за что (точнее, за компанию с бывшими потребителями).

Очевидно, что надо пересмотреть сроки наказания по всем наркотическим статьям (ст.ст.327-332 УК). Снизить их наполовину или хотя бы на треть. И не забыть придать поправкам обратную силу, распространив их на тех, кто уже отбывает срок.

Уверен, что в результате ситуация значительно улучшится. Если же необходимые меры не будут приняты, то ситуацию придется улучшать в новых условиях. Имеется в виду после демократических преобразований и проведения судебно-правовой реформы. Тогда изменится состав и судов, и всех правоохранительных органов.

Придет понимание того, что многие осужденные стали жертвами кампании по борьбе с наркотиками. Уголовные дела будут пересматриваться в массовом порядке, особенно по ст.328 УК. Об этом я пишу с полной уверенностью и хочу заявить матерям и родственникам осужденных: «Мы вас слышим и решим все проблемы. Для этого нужны только подходящие условия и реформирование отжившей свой век судебной системы и страшной по своим условиям тюремной системы».

Когда-то все изменится к лучшему. Дети вернутся домой после неволи. Вам придется многое сделать, чтобы они восстановились и адаптировались в новой жизни. Все ваши претензии будут выслушаны и в максимальной степени удовлетворены. Так что главное - дождаться лучших времен.

Михаил Пастухов, «Белгазета»