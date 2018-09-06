Фотофакт: Во что превращают замок Витовта в Гродно 1 6.09.2018, 11:08

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Старый замок все больше теряет свой первоначальный вид и историческую ценность.

Оборонительная стена Старого замка вскоре окончательно потеряет свой древний вид под обычным светло-розовой кирпичом. Ситуацию комментируют историки и ученые, пишет сайт телеканала «Белсат».

Споры вокруг реставрации Старого замка в Гродно не утихают уже два года. И каждый раз Старый замок все больше теряет свой первоначальный вид и историческую ценность.

Несколько дней назад строители начали обкладывать кирпичом древнюю стену, построенную еще при Витовте. Во времена межвоенной Польши кладку XIV-XV в. законсервировали польские специалисты, но стена не потеряла при этом старинного облика.

Если памятники архитектуры реставрируют обычные строители

«К реставрации было и остается очень много подозрений. К сожалению в Беларуси есть большой опыт, когда над памятниками работают непрофессиональные реставраторы. Лепят лишь бы какой кирпич, который долго не выдерживает и помимо того уничтожает настоящие остатки исторических зданий. – говорит историк и археолог Александр Кравцевич. – К примеру, как в Новогрудке все обклали. Настоящей исторической ценности никто не видит. И тут в Гродно ее никто не увидит. Какой смысл приводить сюда туристов, говорить о настоящей древней стене времен Витовта, а после добавлять – извините, но мы ее не увидим, так как она заложена кирпичом?»

По словам специалиста, такие действия противоречат всем принципам реставрации. «Это очень ответственное дело, которое должны делать исключительно профессионалы. Но у нас главное – деньги и работу профессионалов делают обычные строительные организации. А чтобы получить деньги, нужно сделать объем. Чем больше кирпича, тем больше зарплата», – подчеркивает Кравцевич.

«Обложить кирпичом, чтобы все было как у людей»

Ходом реконструкции возмущен также историк Николай Волков: «Концепция наших реставраторов – евроремонт под итальянского архитектора средневековья Гуччи, но как построил бы Гуччи, знает только Владимир Бочков (автор проекта реконструкции). И под эту картинку прячутся многие исторические артефакты. Руины нужно обложить кирпичом, чтобы все было «как у людей».

А остатки стен Витовта зашьют в мешок и мы наверное уже никогда не узнаем, что там было под этими руинами. Кусок стены еще в августе разобрали строительной техникой, содрали и советскую и польскую консервацию, потому что так было проще и дешевле, а теперь просто закладывают стену. К примеру Крево взять, там тоже реставрацию делают белорусские фирмы, но почему там выглядит все нормально и по-человечески?».

Архитектор-реставратор Дмитрий Савельев видит в консервации стены единственный плюс: «Замечательно, что закладывают стену – будет хорошая консервация, чтобы стена не развалилась. А под кирпичом она будет скрыта от различных природных факторов. Можно было бы поблагодарить Бочкова, но я не думаю, что эту услугу он делает сознательно, поэтому не будем. Пока нет желания применить специальные технологии по реставрации, то пусть лучше стена постоит под кирпичом, но сохранится».

«Все – согласно проекта»

В комментарии для hrodna.life главный проектировщик реконструкции Старого замка Олег Шимборецкий отметил, что все работы на оборонительной стене ведутся согласно с проектом. А кладку, близкую к аутентичной, специалисты в Беларуси не могут выполнить в связи с отсутствием кирпича, который нужно делать по индивидуальному заказу.

Сделать кладку из бутового камня тоже было дорогим вариантом и не повторило бы оригинальную кладку. В связи с этим было решено сэкономить и под штукатурку, которой все равно покроют стену, положить дешевый кирпич, который бы не нарушил стен. Также Олег Шимборецкий сообщает, что в будущем несколько фрагментов открытой стены будет оставлено для экспозиции и горожане смогут ее увидеть.