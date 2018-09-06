Верховная Рада утвердила воинское приветствие «Слава Украине!» 1 6.09.2018, 11:24

«За» проголосовали 283 народных депутата Украины.

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 9036 о введении военного приветствия "Слава Украине!" и ответа "Героям слава!". "За" проголосовали 283 народных депутата. Документ ко второму чтению подготовят по ускоренной процедуре.

Онлайн-трансляцию пленарного заседания ВР вел телеканал "112 Украина".

В строевой устав ВСУ вводится приветствие “Слава Украине!” и ответ "Героям слава".

В уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины намерены упорядочить ритуал поднятия государственного флага Украины. Согласно действующему законодательству, при вручении боевого знамени человек поздравляет личный состав с его получением, а военнослужащие отвечают троекратным "Слава".

Предлагается, чтобы при вручении знамени человек поздравлял личный состав словами "Слава Украине!", а военнослужащие отвечали "Героям слава".

Кроме того, предусматривается возможность обращаться не только "товарищ", но и "пан".