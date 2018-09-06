Петицию на сайте Белого дома с призывом спасти Сенцова подписали 100 тысяч человек 6.09.2018, 11:55

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Украинский режиссер держит голодовку более 115 дней.

Петицию на сайте Белого дома с призывом спасти осужденного в России Олега Сенцова, который держит голодовку более 115 дней, подписали 100 тысяч 766 человек, передает «Крым.Реалии».

Как сообщает сайт We the People, петиция набрала необходимые 100 тысяч подписей за два дня до ее закрытия.

Петиция была создана 9 августа. Теперь администрация Белого дома должна будет сделать официальное заявление по этому поводу.

Накануне Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, кинорежиссер и актер Ахтем Сеитаблаев, руководитель «Студии Квартал-95» Владимир Зеленский, телеведущие Маша Ефросинина и Оксана Гутцайт записали видеообращение с призывом подписать петицию в поддержку Сенцова.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после визита к Сенцову сообщил, что состояние украинского режиссера ухудшается. По словам сестры Сенцова Натальи Каплан, «все не просто плохо, все катастрофически плохо». В то же время украинский режиссер сообщил, что не собирается прекращать голодовку.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. 31 мая он заявил, что его «не интересует обмен», ведь он – «человек, который идет до конца».

Сенцов и крымский анархист Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.