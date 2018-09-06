Белоруска об учебе на Кипре: C преподавателями общаемся как со старыми приятелями 5 6.09.2018, 12:04

Жительница Барановичей рассказала о своем опыте учебы за границей.

В рубрике «Учеба за границей» студенты из города Барановичи рассказывают об учебе в зарубежных вузах. Алена Савостеева учится на четвертом курсе Американского Университета в Гирне на Северном Кипре. Она получает образование графического дизайнера. Алена рассказала, почему выбрала этот вуз, как поступала туда и чем высшее образование на Кипре отличается от белорусского, пишет intex-press.by.

О вузе, поступлении и экзаменах

К ЦТ я не готовилась, потому что знала: буду учиться за границей. Себя представляла в творческой профессии. Но в 11-м классе поймала себя на мысли, что место учебы так и не выбрала и нужно срочно определяться. И здесь решающей оказалась встреча с другом. Он мне рассказал, что поступает на Кипр, и предложил тоже попробовать. Также он подсказал компанию в Минске, которая оказывает помощь при поступлении в университет на этом острове на бесплатное обучение.

Для этого в апреле мне необходимо было сдать тест на знание английского языка в Минске. Я очень переживала, думала, что недостаточно готова и у меня не тот уровень знаний, который требуется. Но все прошло успешно, и я получила возможность учиться бесплатно. Это очень хороший вариант, так как полная сумма за обучение в год составляет 5000 евро.

Если человек сдал IELTS или TOEFL (международные системы оценки знаний английского языка), то он может просто предоставить сертификат по приезде в университет и экзамен в Минске сдавать уже не надо. Если таких документов нет, то разрешено даже пройти тест на знание английского языка по прибытии на Кипр. А если с тестом не заладилось, то можно пройти семестральный курс изучения английского в университете и сдать тест для поступления еще раз.

Родители были рады, что я успешно все сдала и уже являлась студентом, но мама все равно немного боялась отпускать меня так далеко. А я совсем не переживала. Просто знала, что передо мной открываются новые горизонты и самостоятельная жизнь. Это меня очень интриговало и радовало.

Об учебе

Учебный год начинается в октябре и заканчивается в конце мая. В университете обучаются ребята из Африки, арабских стран, совсем мало приезжает студентов из Европы и Америки. На моем факультете белорусов нет вообще. Самый распространенный язык в университете – английский.

Естественно, в студенческую жизнь вливаешься не сразу. Тяжело было разобраться, где что находится, вникнуть в систему оценок. Самое трудное для меня было преодолеть языковой барьер.

Первые дни немного побаивалась отвечать на лекциях, но преподаватели в нашем университете доброжелательные. Почти каждый из них имеет американское или английское высшее образование. Они прекрасно понимали, что всем нам непросто, и всегда старались чем-то помочь. Часто проводились неформальные встречи студентов и преподавателей в кафе, где мы общались как старые приятели. Никто не стеснялся, и всем было комфортно.

В семестре изучаем пять предметов. Ненужных предметов нет. В расписании – только те дисциплины, которые нам пригодятся, и ничего лишнего. Именно поэтому их так мало.

Пара в среднем длится три часа, но бывало, что и шесть часов. Если ты прогулял занятия больше пяти раз, то по этому предмету тебя не аттестуют и не допустят к экзаменам.

Пары у нас не каждый день, потому что на моем факультете придерживаются практического обучения и большую часть заданий мы делаем дома самостоятельно. Почти каждую неделю готовим проекты.

Система оценки знаний отличается от белорусской, она схожа больше с американской (A, B, C). Оценка складывается из нескольких частей: успеваемости, посещаемости, активности на занятии. У каждого студента есть личный электронный кабинет, в котором можно следить за своими отметками.

В семестре три экзамена. Наиболее частое экзаменационное задание – проект по графическому дизайну, который мы должны разработать в течение недели и принести готовый результат, за это ставят отметку. В заданиях нам дают много свободы и всегда говорят: «Придумайте что-нибудь свое». Если экзамен сдать не удалось, то дается один шанс на пересдачу. После уже придется заплатить – 500 евро за предмет.

При плохой успеваемости из университета не отчисляют. Если успеваешь по программе, то срок обучения 4 года, если нет – можно «застрять» и на 6 лет, заплатив при этом круглую сумму, пересдавая каждый предмет.

О жилье и финансах

Стоимость общежития за два семестра составляет 2500 евро. Общежитие, в котором я жила, было трехэтажным. Условия особым комфортом не отличались. Комната маленькая, рассчитана на двоих человек. В ней было две кровати, письменный стол, душ и туалет. Кухня общая, на этаже.

Сразу я жила с девочкой из Беларуси, потом моей соседкой была девушка из Африки. Сейчас я с подругой снимаю квартиру. Такое жилье обходится нам в 420 евро.

В год родители дают мне 10000 долларов. Этой суммы хватает на обучение, проживание, питание, билеты домой и т.д. Стипендию я не получаю, так как университет частный и понятия «стипендия» здесь вообще не существует.

За год каждый студент обязан платить 1100 евро за различные рода activities. В них входят спортивные занятия, билеты на все студенческие мероприятия, проезд на автобусе до университета.

О питании

В нашем университете много различных кафе. Там кормят достаточно вкусно и недорого. На пять долларов можно взять куриную грудку гриль, большую порцию картошки и риса, порцию салата и айран. Вне университета обед обойдется гораздо дороже.

Овощи и фрукты на Кипре стоят дешево, а вот хлеб, молочные и мясные продукты дорогие. На острове средиземноморский субтропический климат, поэтому там растет много экзотических фруктов. Апельсины, бананы, гранаты можно срывать прямо с деревьев.

Иногда я очень скучаю по нашей еде. Например, творог и сметану купить в местных магазинах невозможно, так как их там просто никогда не бывает.

О подработках

Многие студенты подрабатывают, но это зависит от загруженности на занятиях. Чтобы трудоустроиться на хорошую работу, необходимо знать турецкий язык. Поэтому большинство иностранцев работают в казино и отелях. Турецкий выучить нетрудно (я уже знаю на базовом уровне), все местные жители общаются на нем.

Я подрабатывала летом фрилансером по графическому дизайну. Но студентам платят мало, а за жилье платить нужно, поэтому работать приезжим студентам на летних каникулах бессмысленно.

О практике и получении диплома

В университете есть отдел, который помогает студентам найти практику, и за эту помощь не надо платить. Я практику еще не отрабатывала, пройти ее можно и после окончания университета.

После сдачи всех экзаменов и окончания учебы диплом сразу не вручают. Получить диплом можно только в августе, так как его обязательно нужно заверять в столице Турции. Это необходимо, чтобы диплом был признан во всех странах мира.

Такие сложности из-за того, что Кипр разделен на три части: 60% территории острова контролируется властями Республики Кипр (греками), 38% — Турецкой Республикой Северного Кипра (турками), 2% — Британскими вооруженными силами.

Об острове, местных жителях и студенческих мероприятиях

На курортном острове Кипр жители ведут себя по-европейски. Девушки редко ходят в хиджабе.

Люди дружелюбные, отзывчивые и рады помочь, если у тебя возникли проблемы. Всегда идут на уступки и стараются найти компромисс в спорной ситуации.

На острове очень низкая преступность. Местные жители не закрывают в машине окна и двери, так как они уверены, что никто ничего не возьмет. Меня очень удивило, что даже в новостройках, когда люди еще не заселились, но уже обустроили свои новые квартиры (повесили там телевизор, расставили мебель т.д.) двери тоже не запирают. Все знают, что ничего не украдут. Поэтому я чувствую здесь себя в полной безопасности.

Для студентов часто организовывают масштабные музыкальные фестивали, на которые приглашают таких звезд, как Robbie Williams. Чаще всего подобные мероприятия проходят в начале и в конце учебного года.

Рождество, Пасху и Новый год там не празднуют, но от учебы в эти дни мы свободны, занятий у нас нет.

Об особенностях климата

Летом на Кипре жарко. Около 43 градусов тепла. Зимой +10, но переносить такую температуру нелегко из-за высокой влажности.

Стены во всех зданиях очень тонкие, и отопления зимой нет. Обеспеченные люди ставят себе кондиционеры. В университете они тоже есть.

Почему стоит поступать

Уехав на далекое расстояние от дома, я стала очень самостоятельной и ответственной за каждый свой поступок. И я очень благодарна своим родителям за возможность учиться за границей.

Моя специальность мне очень нравится. Графические дизайнеры сегодня очень востребованы: во многих компаниях нужны специалисты в этой области. К тому же работать можно удаленно.

Я считаю: те, кто желает получить европейское образование в данной сфере, могут смело выбирать этот вуз.