Фотограф из Англии показал невероятное сходство собак и их хозяев 6 6.09.2018, 12:10

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Необычные фото пользуются огромной популярностью в сети.

Фотограф Джеррард Гетингс из английского городка Уиган создал серию фотографий, в которой изобразил сходство между собаками и их хозяевами. Из этих снимков также сделали настольную игру "А ты похож на свою собаку?". Игрок должен собрать пары собак и их хозяев, пишет segodnya.ua.

Любовь фотографа к собакам началась 2008-го, когда привез домой щенка терьера. Бакстер стал его вдохновением. Джеррард начал фотографировать животных и за несколько лет стал одним из лучших в мире портретистов животных.

"Животные на моих фотографиях – не второстепенные объекты. Они целостные существа, со своим характером, пафосом, юмором и непредсказуемостью. Я хочу, чтобы на фото они выглядели эпично", – рассказал автор снимков.

По мнению Гетингса, домашние животные не менее красивые и величественные, чем дикие.

"Мы забываем об этом, потому что привыкли к ним. Но присмотревшись, в глазах собаки, кошки или лошади можно разглядеть, кто они на самом деле, откуда они вышли. И опять начинаешь видеть в них индивидуальность и значимость", – говорит фотограф.