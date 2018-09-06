Россияне вернулись в преддефолтное состояние 1998 года 2 6.09.2018, 12:14

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В РФ резко выросло социальное напряжение.

Нынешняя ситуация в российском обществе похожа на преддефолтное состояние 1998 года, заметили в "Левада-центре". Социологи центра зафиксировали резкий рост социального напряжения и количества проблем, которые волнуют граждан, пишет finanz.ru со ссылкой "Коммерсант".

Особенно остро воспринимается ситуация с ростом цен, обнищанием населения и безработицей, показал ежегодный опрос, проведенный в конце прошлого месяца. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года респонденты стали отмечать практически все проблемы, перечисленные в опросном листе.

Чаще всего (72%) граждане отмечали рост цен, больше половины (52%) чувствуют "обнищание населения". Обеспокоенность ростом безработицы среди россиян сегодня выше, чем в предыдущие годы, сегодня эта проблема волнует практически каждого второго (48%). По 30% респондентов сказали о кризисе в экономике и несправедливом распределении доходов, каждый пятый считает проблемой "кризис морали, культуры и нравственности".

Кроме того, значительно выросла за прошедший год обеспокоенность населения ухудшением состояния окружающей среды (с 14% до 25%) и ростом числа уголовных преступлений (с 8% до 15%). После "подъема социального оптимизма" в 2014-2017 годах, вызванного присоединением Крыма, показатели этого года приближаются к значениям 2012-2013 годов, отмечают в "Левада-центре".

Наименьшее беспокойство у населения вызывают "теракты в Чечне и на Северном Кавказе" (3%), конфликты во власти (3%), рост заболеваемости СПИДом (4%) и ограничение гражданских прав (6%).

Каждый пункт опросника вырос в среднем на треть, констатирует директор "Левада-центра" Лев Гудков. Такие показатели последний раз фиксировались 20 лет назад, накануне дефолта 1998 года, и это означает, что резко вырос уровень напряженности в стране, говорит эксперт. "Причем это не беспокойство какой-то конкретной проблемой, а это повышение общей тревожности и недовольства", - подчеркнул он.

По данным социологов, рост недовольства россиян начался в декабре 2017 года и приостановился во время президентской кампании (выборы прошли в марте 2018 года). Критичным, по мнению Гудкова, стало объявленное правительством повышение пенсионного возраста.

Ранее "Левада-центр" сообщал о том, что лично протестовать против пенсионной реформы сегодня готовы больше половины (53%) россиян. Потенциально готовых выйти на улицу много, но ощущается "отсутствие лидеров", указывал социолог центра Денис Волков.

Если у протеста найдутся организаторы, то акции могут собираться достаточно многочисленные, с высоким риском политизации, согласен директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его словам, население видит в реформе нарушение общественного договора. Сейчас протесты против пенсионной реформы не носят массового характера.