Павел Левинов о судах над защитниками Куропат: Простите меня, но это нонсенс 6.09.2018, 12:22

Павел Левинов

Активисток БХД из Витебска оштрафовали без их участия в процессе.

Суд Первомайского района Витебска за пикетирование ресторане «Поедем поедим» оштрафовал 5 сентября двух витебских активисток оргкомитета партии БХД Ирину Захарову и Татьяну Северинец, сообщает «Витебская весна».

Административный процесс в отношении Ирины Захаровой вел судья Михаил Юрченко. В начале рассмотрения дела он запретил вести видеофиксацию, разговаривать и призвал присутствующих придерживаться порядка ведения судебного заседания, хотя явных оснований для этого не было.

Ирина Захарова в суд не явилась, а в зале присутствовали двое любопытных да парочка людей в штатском с четкой служебной принадлежностью. Не обращая внимания на отсутствие Ирины Захаровой, суд решил рассматривать дело без ее участия. Свидетели (сотрудники милиции Михалевич и Новик), заявленные к участию в процессе, в суд также не явились в связи со служебными обстоятельствами.

Согласно протоколу, составленному милицией, активистка, которая участвовала в «Куропатской вахте», 8 августа на территории Минского района возле ресторана «Поедем поедим» совершила правонарушение, предусмотренное статьей 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Мол, пикетирование, в котором Ирина Захарова якобы принимала активное участие, было проведено без соответствующего разрешения райисполкома Минского района.

Во время исследования доказательств, которые содержались в материалах дела, судья Юрченко несколько раз, повышая голос, как основной аргумент ее вины доводил присутствующим, что активистка держала в руках бело-красно-белый флаг. Во время демонстрации видеофайлов он также подчеркнул это.

Кстати, просмотр видео, который на открытом процессе должен видеть каждый из присутствующих, в начале был доступен только судьи и секретарше. Правозащитник Павел Левинов обратил на этот момент внимание судьи, но тот отказал правозащитнику в удовлетворении его прошения на том основании, что он не является участником процесса. В знак протеста Левинов оставил зал суда.

После ухода правозащитника судья Юрченко на минуту повернул монитор в сторону присутствующих и сделал несколько замечаний насчет Ирины Захаровой. И в конце концов признал достаточными представленные в суд доказательства ее вины и приговорил активистке БХД 13 базовых величин (318,5 рубля) штрафа.

Рассмотрение дела Татьяны Северинец также состоялся без ее участия и почти зеркально напоминал первый административный процесс. Те самые заявленные свидетели, те самые обвинения, тот самый штраф в 13 базовых. Единственная разница: вела дело судья Первомайского райсуда Наталья Кораблина.

По завершении судебных слушаний правозащитник Павел Левинов отметил:

- Согласно с Международным пактом о гражданских и политических правах суд должен дать каждой участнице процесса достаточно времени для своей защиты. Простите меня, но это нонсенс, когда накануне вечером тебе говорят, что с утра у тебя суд, и ты не имеешь возможности даже заключить с адвокатом соглашение. Как показал сегодняшний процесс, Татьяну Северинец и Ирину Захарову судили за то, что они находились у печально известной ресторане «Поедем поедим» с бело-красно-белым флагом. Странное решение суда, который отказал гражданам в праве на свободу мирных собраний и на выражение своего мнения.