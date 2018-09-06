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Скандал: в новых школьных учебниках война 1812 года снова стала «отечественной»

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  • 6.09.2018, 12:26
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В войне 1812 года белорусы сражались с обоих сторон.

В новом учебном году белорусские восьмиклассники получат новые учебники по истории Беларуси. Авторы книги, которая охватывает конец XVIII — начало XX века, — историки Сергей Панов, Светлана Морозова и Владимир Сосна — являлись составителями и ранее выходивших учебников.

Nn.by обратил внимание, что раздел, посвященный войне 1812 года, в новом учебником называется «Беларусь в период Отечественной войны 1812 года».

Почему в новом учебнике появилась колониальная оценка той войны, почему она названа «Отечественной»?

«Это война была войной двух империй — французской и российской, которая велась на нашей территории. Мы не были частью французской империи, а российской только-только были захвачены. Белорусы воевали с обеих сторон — или преимущественно как рекруты в российской армии, или преимущественно как добровольцы во французской. Это трагическая война, никак не отечественная для нашего народа», — недоумевает профессиональный историк Валентин Голубев относительно позиции коллег.

А что говорят сами авторы?

После общения с ними (а те просят не называть конкретных имен) становится ясно, что и они не придерживаются мнения, что в «Истории Беларуси» эту войну следует называть «Отечественной».

«Это не позиция авторов издания. Война носила характер «отечественной» только для российских губерний, — признает один из авторов учебника. — Когда-то Петр Бригадин написал, что она имела оттенок гражданской. Может, это и не совсем так, но характер отечественной она для населения белорусских губерний точно не имела, так как их жители воевали по разные стороны».

Почему же тогда в названии параграфа записано абсолютно другое?

«Что касается [отечественного] характера войны, то это позиция научная. Мы совещались с главой Института истории Академии наук Вячеславом Даниловичем, он ее придерживается. Впрочем, в тексте параграфа нет выводов о том, что она была для нас отечественной. Спрашивайте у Даниловича», — говорит один из авторов.

«Но вряд ли ответ вас удовлетворит, как и нас», — сказал другой автор.

Что же говорит глава Института истории НАН Вячеслав Данилович?

«Этот термин [Отечественная война 1812 года] зафиксирован в программах, по которым готовятся учебники. Почему в прежнем учебнике была не такая формулировка? Так другая программа была. Заменили ее давно, даже не при этом министре [Карпенко]. И мы работаем в соответствии с утвержденными программами. Наконец, название «Отечественная война» существовало в нашей историографии. Кто-то так не считает. Это вопрос спорный, но я не вижу здесь чего-то страшного — главное, что основательно раскрывается содержание темы и последовательность боевых действий», — ответил нам Данилович.

В Министерстве образования на вопрос nn.by пока не ответили.

Следует отметить, что материал параграфа в новом учебнике изложен достойно и с белорусоцентричных позиций.

Можно предположить, что диссонанс заголовка и содержания — это результат компромисса между старой «совдеповской» и новой исторической школами.

Ранее учебники по истории для белорусских школьников писали люди, которые защищали диссертации по истории комсомола. Теперь же такие кадры еще остаются среди рецензентов.


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