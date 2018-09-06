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Министр безопасности Великобритании: Путин несет личную ответственность за отравление Скрипалей

  • 6.09.2018, 13:00
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Кремль контролирует, финансирует и направляет ГРУ.

5 сентября Великобритания объявила в розыск двух якобы сотрудников ГРУ.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин несет личную ответственность за отравление Скрипалей нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Об этом 6 сентября написала газета Guardian (перевод – rtvi.com).

Уоллес отметил, что в конечном счете Путин и его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку — Главное разведывательное управление (ГРУ).

По словам министра, мало кто может сказать, что Путин не контролирует государство. Он якобы окружил себя служащими и бывшими разведчиками, силовиками, как их называют в России. ГРУ — подразделение военной разведки, а солдаты должны быть дисциплинированными и следовать приказам. Поэтому Путин, как лидер государства, должен нести ответственность.

5 сентября следователи объявили в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Их подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что они работают в ГРУ.


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