«Мальме» о «краже» полотенец «Юностью»: Может, им действительно нужны эти вещи 9 6.09.2018, 13:09

2,435

Шведский клуб не хочет раздувать скандал.

Директор «Мальме» Патрик Сильвегорд заявил, что клуб не имеет никаких претензий к «Юности», связанных с инцидентом в раздевалке после матча Лиги чемпионов, пишет «Трибуна».

«Когда наш менеджер по экипировке Энди Фагерстрем зашел после матча в гостевую раздевалку, он обнаружил, что оттуда исчезли полотенца, шампуни, чайник, перевязочный материал... Представители «Юности» поступили нехорошо, взяв все это.

Это ненормально. Но не скажу, что для нас это серьезная проблема. Никаких обид и претензий к минскому клубу нет. Просто шведские клубы так никогда не делают. Фагерстрем разместил в соцсетях фото из раздевалки, но я попросил его удалить их. Не хочется раздувать из случившегося скандал. Все-таки это мелкое происшествие. Мы предпочитаем писать в твиттере о своем клубе, а не о других.

Организаторы Лиги чемпионов в курсе случившегося, ведь их представители были на матче и все видели. Но я не хочу, чтобы «Юность» была как-то наказана. Может, белорусскому клубу действительно нужны все эти вещи?» – сказал Сильвегорд.