закрыть
6 сентября 2018, четверг, 14:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

«Радио Свобода»: Европарламент номинирует Сенцова на премию Сахарова

  • 6.09.2018, 12:48
Олег Сенцов
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Многие евродепутаты готовы поддержать кандидатуру украинского режиссера.

Европейский парламент может номинировать украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает 116 дней в российской колонии, на премию «За свободу мысли» имени Сахарова. Об этом сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«Вполне вероятно, что Олег Сенцов станет одним из номинантов на Sakharovprize в этом году. Он пользуется поддержкой среди некоторых депутатов Европарламента из партий EPP, ECR и ALDE. Подтверждение на следующей неделе и решение о последнем лауреате в конце октября», – написал Йозвяк в Твиттере.

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова – премия в области прав человека, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом в честь Андрея Сахарова. Премия вручается лицам, внесшим «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару».

В разные годы лауреатами премии становились Нельсон Мандела, Кофи Аннан, ООН, «Репортеры без границ» и другие.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой Николай Статкевич
Диктатора превращают в посмешище
Диктатора превращают в посмешище Игорь Эйдман
Выброс подсознания
Выброс подсознания Валерий Карбалевич
Бодался чиновник с Гуглом
Бодался чиновник с Гуглом Илья Мильштейн